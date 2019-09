E’ morto a Casarano, in provincia di Lecce, Alessandro Crespino, che da cinque giorni era sotto terapia intensiva, l’annuncio è arrivato sui social

Il Salento piange la scomparsa di Alessandro Crespino, 15enne originario di Casarano, che ha tremendamente perso la vita dopo cinque giorni di terapia intensiva. L’annuncio della scomparsa è avvenuto tramite social, con un terribile post che recitava: “Ale ci ha lasciato“.

Alessandro versava da oltre cinque giorni nel reparto di Terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale Fazzi di Lecce. Ed erano stati proprio i medici del Fazzi, nei giorni scorsi ad annunciare l’assenza di attività cerebrale. Nella giornata di ieri, poi, dopo sei ore di osservazione prescritto dalla legge, è stato annunciato il decesso del povero ragazzo.

Così la notizia che nessuno mai avrebbe voluto sentire, è arrivata anche in città. Nei giorni scorsi, molti cittadini del posto si erano recati a Gallipoli, dove era ricoverato anche il compagno di Alessandro, Leonardo, che però non è in pericolo di vita. Cittadini e conoscenti si erano riuniti fuori all’ospedale, per pregare per le sorti dei due ragazzi. Inoltre i volontari avevano addirittura avviato un’enorme raccolta di sangue.

Salento, l’incidente che ha portato al decesso di Alessandro Crespino

I due ragazzi, sfortunatamente, sono stati protagonisti di un’incidente stradale, avvenuto il venerdì scorso. Il luogo del terribile impatto è stato corso XX Settembre, qui il ciclomotore dei due ragazzi, ha impattato contro un auto. Alessandro Crespino indossava il casco, ma nemmeno la protezione alla testa è servita per salvargli la vita.

La città in questi giorni si era riunita attorno al ragazzo, in cerca del miracolo. Oggi il dolore per la scomparsa di Crespino, ha toccato in prima persona gli studenti del liceo classico “Montalcini”. I ragazzi del liceo si sono recati più volte in ospedale, per dare sostegnoa ad “Ale” ed alla sua famiglia. Questa mattina gli studenti si sono riuniti nell’aula magna dell’Istituto superiore diretto da Monia Casarano.

L’affetto per Alessandro è arrivato anche dal mondo del calcio, trovando grande affetto sia dai tifosi della squadra locale, sia dal Cosenza, squadra di serie B da sempre gemellata con il Casarano.

L.P.

