Anticipazioni TV: Torna Renzo Arbore su Rai 2; Eurogames su Canale 5

Rai 1, “Ad un passo dal cielo” – Torna la fiction di Rai 1, arrivata oramai alla quinta stagione. In prima seata verrà trasmesso l’episodio numero tre, dove il tentato omicidio di Adriana, avrà degli effetti negativi su tutti i protagonisti della serie. Intanto aumentano i sospetti sui Moser, che all’apparenza sono una famiglia perfetta, ma in realtà potrebbero nascondere qualcosa di estremamente oscuro. Poi Francesco Neri ed Emma Giorgi depongono l’ascia di guerra, decidendo di unire le forze per cercare il figlio disperso di Francesco, a complicare le cose ci penserà Albert Kroess, appena uscito dal carcere.

Rai 2, “No, non è la BBC” – Grande ritorno sulle reti Rai per Renzo Arbore, grazie al suo programma “No, non è la BBC”. Questa serà Renzo ripercorrerà la carriera del compagno Gianni Boncompagni, ed il programma sarà girato proprio nel teatro in cui i due si conobbero. L’incontro tra Renzo e Gianni avvenne tra i banchi di un esame per maestri programmatori di musica alla radio, ed insieme arrivarono al successo col programma radiofonico “Bandiera Gialla”.

Rai 3, “Destini Incrociati” – In prima serata su Rai 3, il film drammatico diretto da Random Hearts. Il film parte con la caduta dell’aereo in cui erano presenti la moglie di Dutch Van Den Broeck, ed il marito di Kay Chandler. La morte dei rispettivi coniugi, non sarà l’unica notizia triste. Infatti Dutch e Kay verranno a conoscenza che i due erano amanti.

Rete 4, “Dritto e Rovescio” – Su Rete 4 torna dalle ore 21:25, il talk show condotto da Paolo del Debbio. Come sempre, troveremo al centro del programma, l’ attualità e la politica del nostro paese, con accesi dibattiti moderati proprio da Del Debbio. Ad arricchire il programma, oltre agli ospiti in studio, ci saranno anche delle clip realizzate dalla regia.

Canale 5, “Eurogames” – Dopo il successo della prima serata, tornano su Canale 5 gli Eurogames. Riprendendo un pò il format di “Giochi senza frontiere”, sei squadre rappresenteranno altrettanti paesi europei, e si sfideranno in giochi dal divertimento assicurato. Per questa edizione, sarà l`Italia a ospitare tutte le puntate, in una immensa arena costruita a Cinecittà World che rappresenta il Circo Massimo. Come in ogni puntata ci saranno 9 giochi, 3 sono fissi e 6 cambiano. A condurre il programma ci penseranno Ilary Blasi e Alvin, mentre Jury Chechi sarà il grande giudice dei giochi.

Italia 1, “Bastille Day, il colpo del secolo” – La prima serata di Italia 1, invece, è riservata al film d’azione del 2016 diretto da James Watkins. La pellicola tratta la storia di Michael Mason che di lavoro fa il borseggiatore. A Parigi riuscirà a rubare unaborsa ad una ragazza che scoppia in lacrime. Michael pensa di aver fatto il gran colpaccio, ma in quella borsa ci sarà solamente una bomba destinata al quartier generale del Partito nazionalista francese. Michael, ignoto del fatto, quando la bomba esploderà, sarà coinvolto in qualcosa più grande di lui.

La7, “Piazza Pulita” – Torna su La7, dalle ore 21:15, il programma di attualità condotto da Corrado Formigli. Il talk show di approfondimento giornalistico, segue il motto “la realtà è la nostra passione”, con Formigli e la sua troupe di giornalisti che proporranno nchieste, servizi degli inviati e analisi con gli ospiti in studio sui principali temi di attualità di politica interna, esteri, economia, ambiente e società.

Tv8, “Nessuno mi può giudicare” – Tv8, invece, propone la commedia italiana del 2011 diretta da Massimiliano Bruno. Alice, donna sposata e con un figlio di nove anni, è una donna molto superficiale, antipatica e classista, vive in una bella villetta di Roma nord che gestisce con tre domestici extra-comunitari. La sua vita perfetta si interrompe con la morte del marito, che in vita ha accumulato tanti debiti e addesso lascia Alice sul bordo del lastrico. Quindi dovrà abbandonare la sua casa per una in periferia, e dovrà trovare il modo per permettere al figlio lo stesso tenore di vita precedente.

NOVE, “Enjoy” – Torna sul NOVE il secondo episodio del programma di approfondimento diretto da Peter Gomez. Siamo arrivati, come detto, al secondo di quattro appuntamenti attraverso il mondo del lusso, del porno e della droga. Questi sono i temi spinosi affrontati in ogni puntata.

