Bologna, 31enne del Salento trovato in casa senza vita

Bologna, 31enne trovato morto nella sua abitazione dagli amici preoccupati per la sua scomparsa

Nella giornata di ieri a Bologna si è consumata una tragedia. Di mattina, un ragazzo di 31 anni nativo del Salento, è stato trovato morto nella sua abitazione. Fabio Rizzo si chiamava e lavorava come ingegnere nel capoluogo emiliano. Non si era presentato al lavoro ieri, senza avvisare nessuno e questo ha allarmato colleghi ed amici nel corso delle ore successive. Questi lo hanno prima chiamato al cellulare, senza ricevere risposta, poi si sono precipitati a casa sua. Diverse sono state le citofonate, andate tutte a vuoto. Dopo l’ennesimo tentativo, gli amici hanno sfondato la porta e si sono introdotti in casa sua. Il giovane è stato trovato nel letto ed era ormai senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi che impone la prassi. Questo ha sconvolto un’intera comunità.

Bologna, le cause del decesso di Fabio

Per quanto riguarda quelle che sono le cause del decesso, si attendono novità dalle varie indagini. Probabilmente, a stroncare la vita del giovane professionista, potrebbe essere stato un malore. Raggiunti a Monteroni dalla terribile notizia, i familiari sono partiti alla volta di Bologna. La comunità piange la perdita di un ragazzo speciale: solare, intelligente, pieno di vita. Un giovane in gamba. In poche ore l’affetto, i sentimenti di cordoglio e lo sconforto di tantissimi amici hanno invaso i social e l’intera comunità: una schiera di volti senza parole e rigati soltanto dalle lacrime.

