C’era una volta a Hollywood: l’attore Rick Dalton è esistito?

Nelle sale da qualche giorno C’era una volta a Hollywood, film del regista Quentin Tarantino: l’attore Rick Dalton è esistito?

Da qualche giorno è nelle sale C’era una volta a Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino. Protagonista è Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio, un attore che vede la sua carriera cadere in declino. Accanto a lui c’è il suo caro amico e acrobazie Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Nel frattempo l’attrice Sharon Tate, interpretata da Margot Robbie, vive il suo sogno di Hollywood con il marito Roman Polanski e il compagno Jay Sebring. Da lì a poco verrà barbaramente uccisa dalla setta di Charles Manson. Ma Rick Dalton è una persona reale?

Rick Dalton di C’era una volta a Hollywood è realmente esistito?

Nonostante il film sia pieno di versioni immaginarie di star reali, Rick Dalton non è una persona reale. Tuttavia si ispira a personaggi reali, come sostengono i cultori del cinema di Tarantino. Uno degli attori su cui si presume sia basato è Steve McQueen, che ha avuto la sua grande occasione nella serie TV occidentale Wanted: Dead or Alive, proprio come l’attore della pellicola in Bounty Law. Tarantino potrebbe anche aver usato un altro attore come ispirazione, Ty Hardin, che il regista ha descritto come “Steve McQueen dei poveri”. Analogamente a Rick, la carriera cinematografica di Ty non è mai decollata, e Tarantino ha anche detto che è il “perfetto esempio” di ciò che Rick Dalton è per Hollywood.

Un altro attore ben ricordato è stato Edd Byrnes, che ha interpretato il famigerato Vince Fontaine in Grease. Prima di questa parte, ha interpretato diversi spaghetti western, come accade appunto all’attore del film di Tarantino. Infine, Pete Duel potrebbe essere un’altra fonte d’ispirazione per Rick, visto che Tarantino lo ha definito “il ragazzo più cool della televisione” in un’intervista. Il regista ha anche scoperto che la star aveva “un piccolo problema con l’alcol”, che avrebbe potuto essere fonte d’ispirazione per i problemi di Rick. Ovviamente anche Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, è un personaggio immaginario.