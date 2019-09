Emma Marrone, i fan la celebrano per i suoi 10 anni di carriera

Emma Marrone compie 10 anni di carriera ed i suoi fan si scatenano nel celebrarla

I fan festeggiano Emma Marrone sui social. Il 26 settembre 2009, infatti, ha ufficialmente cominciato la sua fruttuosa carriera entrando nella casa di Amici di Maria De Filippi. Con la sua calda voce e la sua spontaneità, la donna ha saputo vincere il talent show ed imporsi in questi anni come una delle più brave in Italia. I numerosissimi fan stanno spopolando sul web con i festeggiamenti per tale ricorrenza. Non manca un pensiero, però, anche per lo stato di salute precario che ha portato la donna ha comunicare uno stop forzato dal lavoro e dalla vita pubblica.

Emma Marrone, i messaggi dei fan per la cantante

Tramite l’hastag #10annidiEmmaMarrone i fan stanno, non solo celebrando, ma anche sostenendo la cantante che vive un momento di salute difficile. Ecco alcuni dei messaggi sui social:

“Dieci anni fa iniziò tutto così. Un banco vuoto con il tuo nome. Un pò come adesso. Un’assenza in un momento che aspettavamo da tanto, troppo. Ma arriverà il giorno in cui ci siederemo tutti a quel tavolo. E sarà bello come mai prima”.

“Cara Emma, sono passati ormai 10 anni da quando sei entrata nella scuola di Amici e sei arrivata dritta al cuore di molti italiani che oggi ti sostengono e ti augurano una pronta guarigione. Tu sei una positiva e hai un coraggio da leonessa… NOI siamo con te”.

