Gabriel Garko con l’anello al dito, si è sposato in segreto?

Gabriel Garko si è sposato? Con chi? Spunta una foto con l’anello al dito

Ad inizio estate, Gabriel Garko, il bellissimo attore, ha ammesso pubblicamente di essere fidanzato. “E’ la prima volta che ne parlo”, ha ammesso a Chi. Ed in effetti, non esistevano voci prima che lo dicesse lui pubblicamente. Garko, inoltre, ha anche dichiarato di aver voglia di matrimonio: “In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti”. Tanto indiscreti, che non ha voluto neanche rivelare chi fosse la fortunata sposa o il fortunato sposo: “Con chi ho questi progetti? Ho voglia di proteggere il mio privato”. Questa risposta ha fatto avvalere la tesi che Gabriel Garko frequenti un uomo, nulla di male, ma la curiosità è forte l’attore ha risposto così: “So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno”. Inoltre dichiara di avere un amico speciale: “Gabriele? Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica”.

Foto con un anello, Gabriel Garko si è sposato?

Negli ultimi giorni, è spuntata una foto di Gabriel Garko comodamente seduto al tavolino di un bar. Qual è il punto? La foto è finita su una rivista perché il bellissimo attore indossa una fede all’anulare. Che si sia sposato senza dire niente a nessuno, realizzando il suo desiderio? Tutto lascia pensare che le sue dichiarazioni di inizio giugno, sono diventate realtà permettendo a Gabriel Garko di coronare un sogno, a telecamere e riflettori spenti.

I fan muoiono dalla voglia di sapere. Chi è il/la fortunato/a? Perché tenere tutto all’oscuro? Tutti i suoi follower sperano che il loro idolo possa ben presto fare chiarezza ed uscire allo scoperto circa il suo matrimonio.