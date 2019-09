Gianni Boncompagni: tutte le scoperte, da Antonella Elia ad Ambra Angiolini

Tributo a Gianni Boncompagni stasera su Rai 2, scopriamone di più

Stasera dalle 21:05 su Rai 2 ci sarà in onda ‘No, non è la BBC’, programma condotto da Renzo Arbore. Questa sera il protagonista dello speciale in prima serata sarà Gianni Boncompagni, conduttore radiofonico italiano scomparso nel 2017. Il programma, stasera, ci riporta indietro di quasi 50 anni, quando nel 1970 Boncompagni in coppia con Renzo Arbore animava dai microfoni del Secondo programma di Radio Rai il pranzo degli italiani con il fortunatissimo Alto Gradimento. Partendo da qui, Renzo Arbore, suo amico di vita, ripercorrerà tutte le vicissitudini della lunga carriera di Gianni Boncompagni.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni TV: Torna Renzo Arbore su Rai 2; Eurogames su Canale 5

Gianni Boncompagni, ‘Non è la RAI’ ed oltre

Gianni Boncompagni è l’abbreviazione di Giandomenico Boncompagni. Nato ad Arezzo nel 1932 e morto a Roma soltanto due anni fa, sarà il protagonista di ‘No, non è la BBC’, programma di Renzo Arbore su Rai 2. E’ stato un conduttore radiofonico, un autore e regista televisivo italiano. Insieme a Irene Ghergo, ha condotto su Fininvest – attuale Mediaset – ‘Non è la RAI’ dove fu coinvolto in uno scandalo. Ambra Angiolini, all’ora minorenne, era la conduttrice di quel programma. Gianni Boncompagni tirò fuori tantissime personalità e talenti da quel programma, con lui, infatti, emersero: Claudia Gerini, Laura Freddi, Sabrina Impacciatore, Nicole Grimaudo, Antonella Elia, Miriana Trevisan e Francesca Gollini.

La sua collaborazione con Mediaset, terminò nel 1996 dopo Casa Castagna. Tornò successivamente in Rai, fino poi a finire a La7 con il programma Bombay. Nel 2011 ha partecipato come giurato a Lasciami cantare! ed è stata la sua ultima apparizione in TV. Dal 2012 fino alla sua morte ha curato una rubrica per ‘Il Fatto Quotidiano’, ‘Complimenti’.

La sua morte, ad 84 anni, è avvenuta in seguito ad una lunga malattia. In un’intervista ha dichiarato: “Sono ateo e morirò ateo”.