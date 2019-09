Guido Gagliardi, chi è il campione de L’Eredità

By

Anche stasera ci sarà L’Eredità, ecco chi è il campione Guido Gagliardi

Stasera a partire dalle 18:50 si riparte con L’Eredità ed il campione dell’edizione passata, nonché di ieri: Guido Gagliardi. Cambieranno giochi, regole e professoresse. A partire dal Triello, sarà introdotta la casella dell’imprevisto, i finalisti avranno la possibilità di tornare a giocare il giorno dopo, non solo il campione. Il campione che vincerà 7 o più volte può acquistare una vita, ovvero la possibilità di perdere, ma non definitivamente: nel caso perdesse nel Triello, potrà tornare il giorno dopo come sfidante.

La novità più grande sta nella completa rivoluzione di professoresse: via Eleonora Arosio, Vera Santagata, Laura Dazzi e Chiara Esposito (impegnata attualmente in Temptation Island VIP). Entrano al loro posto Ginevra Pisani, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Federica Calemme. Dal punto di vista del conduttore, nessuna novità: riconfermato Flavio Insinna che farà i doveri di casa accogliendo tutti gli sfidanti di quest’anno.

LEGGI ANCHE: L’Eredità: nuova edizione e nuove regole del quiz show

Guido Gagliardi, chi è il campione

Guido Gagliardi è il campione della passata stagione, alla sua primissima comparsa a L’Eredità, su Rai 1, l’11 maggio 2019 vinse circa 21.250 euro. Dalla passata edizione, ad oggi, Guido continua a vincere ed arrivare alla ghigliottina: il gioco consiste nel guadagnarsi il montepremi accumulato, indovinato la parola che lega una serie di parole che il concorrente deve indovinare.

Guido Gagliardi, nato a Siena, classe 1968, è il nuovo campione della prima serata de L’Eredità. Ha conseguito la laurea in Fisica all’Università di Pisa e successivamente ha svolto un Dottorato di Ricerca presso l’Università di Genova. E’ attualmente ricercatore presso l’Università di Genova e sul sito ufficiale è pubblicato il suo profilo con ciò di cui si occupa. “Fisica delle alte energie con acceleratori per lo studio delle particelle elementari” e di “progettazione e caratterizzazione di rivelatori traccianti a pixel di silicio e della ricerca del bosone di Higgs e di particelle esotiche nelle collisioni adroniche ad altissime energie”. Un uomo colto, ben istruito che sta dicendo la sua anche in TV.