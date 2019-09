Juventus, Higuain: “Potrei tornare al River, Lautaro il futuro”

Juventus Higuain ha parlato del proprio futuro e del momento dei bianconeri. Il centravanti argentino si è lasciato andare ad una lunga e complessa intervista.

Juventus, Gonzalo Higuain ha fatto il punto della situazione. L’attaccante argentino non è più un ragazzo in erba e per questo si è parlato anche del ritiro dal calcio giocato, nel prossimo futuro. Il centravanti nato a Brest, Francia, il 10 dicembre 1987, infatti, a breve compirà 32 anni ed ha un contratto con la Juventus fino al 2021. Anche della sua volontà di andare via o rispettare il contratto si è parlato durante la chiacchierata ai microfoni di Fox Sport. L’ex Napoli, poi, ha anche fatto delle riflessioni sul suo compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Ed ha anche parlato del futuro dell’attacco della propria nazionale, l’Argentina di Messi, che tra qualche anno non lo sarà più. Di seguito le dichiarazioni della punta sudamericana.

Juventus, Higuain: “Dopo la Juve potrei tornare al River, Lautaro il futuro”

“Ritirarmi in futuro? Quando lascerò il calcio, potrei sentire il distacco dagli allenamenti quotidiani, dallo stare con gli altri ragazzi, ma ad oggi è una cosa che vedo molto difficile. Ho altri progetti nella mia mente, come aprire una scuola calcio per ragazzi per mostrare loro quello che ho vissuto e cosa ho sofferto per diventare ciò che sono. Al momento è un’idea lontana, ma il mio futuro mi piacerebbe così.

Contratto con la Juventus? Per ora resto qui, ma rimarrò per adempiere al contratto. Ho quest’anno e l’anno prossimo. Non ho mai chiuso le porte a River. C’è un grande tecnico, con il quale c’è un bel rapporto, ed i tifosi nei miei confronti sono sempre affettuosi ma ora penso al presente e in Italia mi trovo bene e mi sto divertendo.

Ritorno in bianconero? Mi sento molto bene, conosco i compagni di squadra, il personale medico: tutti. Ho lasciato un bel ricordo credo, tornare è stato facile. L’obiettivo è migliorare anno dopo anno e continuare a fare bene nella Juve.

CR7? Avevamo già giocato insieme al Real, sono passati tanti anni e ho trovato un altro giocatore, una persona più matura, con una famiglia. Ho avuto un buon impatto e sono contento di averlo ritrovato”.

Sull’Argentina e Lautaro Martinez

“Nazionale una storia chiusa? Voglio essere sincero, per me è una cosa importantissima, ho vissuto momenti belli e brutti. Però bisogna cercare sempre il lato positivo delle cose, ho preso questa decisione per varie ragioni che non voglio spiegare.

Il futuro 9 dell’Argentina? Lautaro è forte, gioca in una grande italiana e se saprà farsi forte anche con le critiche lo vedo interessante. Ovviamente il numero 9 deve segnare: se fai una bella partita ti apprezzano e invece se non lo fai non succede altrettanto. Lautaro è bravo, deve essere forte per affrontare i momenti meno facile.

Consigli per lui? Ha 22 o 23 anni, ora non ricordo. Gli auguro una carriera straordinaria, le condizioni ci sono tutte. Gli consiglio di cercare sempre di migliorarsi, chiaramente tutto è facile quando parlano bene di te. Devi farti forte quando le cose non vanno bene, come ho detto prima. Penso a cosa hanno sempre detto tutti i numeri uno della storia.

Tornare al River? L’ho anche detto prima. Non chiudo porte, mai. Il futuro è incerto, ora ho due anni di contratto qui e poi vedremo. Sono sempre legato al River, ai calciatori e ai tifosi. A dire la verità, non so cosa succederà. Però al momento voglio godermi la Juve”.