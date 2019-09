Juventus, Alex Sandro vola in Brasile: è morto il padre

Alex Sandro è stato colpito d un grave lutto in famiglia e ha preso un volo per il Brasile. Di seguito tutte le informazioni.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Alex Sandro ha preso un volo alla volta del Brasile per raggiungere la famiglia in quanto è stato colpito da un grave lutto. E’ morto, infatti, il padre del terzino sinistro. Ora l’emergenza sulle fasce per Maurizio Sarri si fa ancora più importante e dovrà capire come correre ai ripari. Il calciatore, che pare abbia assicurato di poter rientrare per la prossima gara contro la SPAL, resterebbe comunque in forte dubbio. Infatti, seppur arrivasse in tempo, non avrebbe comunque partecipato agli allenamenti.

Anche Alex Sandro out? Le alternative

Senza Danilo, per una lesione di grado lieve a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra, e De Sciglio che invece sta recuperando dal precedente infortunio. Ci sarà solo Cuadrado che verrà adattato con terzino destro. Sarri deve così studiare possibili alternative e due appaiono, ad ora, le soluzioni possibili. Verrà adattato in fascia il centrale Merih Demiral oppure ci sarà l’esordio in prima squadra di Pietro Beruatto. Quest’ultimo è un figlio d’arte, in quanto suo padre Paolo è stato un difensore con oltre 250 presenze in A con le maglie di Avellino, Torino e Lazio. Il terzino sinistro classe 1998 dell’Under-23 è già stato testato nel precampionato e ora potrebbe tornare utile anche in partite ufficiali.

M.D.G