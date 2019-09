Lele Mora shock, ecco cosa ha appena annunciato

Lele Mora shock, ha scoperto di essere malato di un tumore maligno tra i polmoni e i reni. L’ex re degli agenti oggi sta facendo una vita diversa dal passato.

Lele Mora shock, una nuova battaglia da affrontare per l’ex agente dei Vip più fanoso d’Italia. Dopo la dura esperienza del carcere, adesso dovrà combattere contro un tumore maligno. E l’annuncio è stato doppio. Pirma con l’intervista concesso al quotidsiano ‘Libero’. Successivamente con un post sul suo profilo Instagram: La vita mi ha dato un altra sfida d’affrontare ma come sempre ne uscirò vincitore”, ha scritto.

Lele Mora ha scoperto ufficialmente di essere malato durante l’intervista. Stava aspettando una telefonata dal suo medico, è arrivata praticamente in diretta. “Sì, il cancro è maligno ed è situato tra i polmoni ed i reni”. Comincerà a sottoporsi alle cure, ma ha un grosso rimpianto: “Non avrei voluto dare questo nuovo dispiacere ai miei figli, non se lo meritano”,

Durante l’intervista al quotidiano milanese, Mora ha ricordato gli oltre 400 giorni passati in prigione, anche in isolamento. La prima notte gli è sembrata irreale, ma riconosce di aver commesso tanti errori, anche se lo fanno tutti. “Eppure non ho rimpianti. Il peccato più grande è l’ arroganza. Ne ho avuta, mi sono sentito invincibile”.

Leggi anche: L’appello di Lele Mora: “Fabrizio Corona rischia la vita”

Lele Mora shock, adesso lavoro per alcune tv all’estero

La storia di Lele Mora, dalla grande fama al carcere, ricorda molto da vicino quella di Fabrizio Corona oggi. Secondo l’ex agente dei Vip la detenzione lo sta peggiorando, ha fatto emergere in lui una rabbia repressa. E questo ha anche aumentato il suo odio per il mondo circostante.

Tra i suoi compagni di detenzione a Milano, anche Olindo Romano condannato per la strage di Erba. Le loro celle erano una accanto all’altra, però ammette di non avergli mai parlato. In compenso l’ha aiutato come ha potuto, passandogli anche da mangiare. Per questo in galera ha perso 60 chili.

Ma cosa fa adesso Lele Mora? Lavora come direttore generale di Top Channel in Albania, ha collaborazioni con le televisioni di stato in Bulgaria e in Georgia. Non sono più i fasti del passato ma è pur sempre lavoro e come tale va preso. Adesso però povrà mollare la presa e concentrarsi silla sua nuova battaglia.