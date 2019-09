Medicinali pericolosi, l’AIFA pubblica nuovo elenco: i dettagli

Medicinali pericolosi in commercio, che ora si sta facendo il massimo per eliminare. E’ a questo che sta pensando con tutte le proprie forze l’Agenzia Italiana per il Farmaco.

Medicinali pericolosi in quanto infetti che ora devono essere totalmente cancellati dal mercato. Malgrado non ancora sicuramente infetti, precisa l’AIFA, sono stati immessi nel mercato diversi lotti di medicinali che potrebbero avere delle impurità pericolose. Proprio per questo è stato deciso il sequestro preventivo. L’ultimo dei rischi da correre, infatti, è che qualcuno si ammali con dei farmaci che presentano imperfezioni chimiche e per questo sono stati ritirati. Di seguito il comunicato ufficiale condiviso dall’ufficio stampa dell’AIFA.

Medicinali pericolosi, la nuova lista pubblicata dall’AIFA

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD – India.

Il motivo è la presenza, in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA) che è appartenente alla classe delle nitrosammine, già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani).

In questi casi le autorità sanitarie operano secondo il principio di precauzione, che prevede di ridurre al minimo i rischi per il paziente e limitando l’esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa.

A scopo precauzionale, l’AIFA ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotta da altre officine farmaceutiche diverse da SARACA LABORATORIES LTD, in attesa che vengano analizzati.

La ranitidina (antagonista dei recettori H2 dell’istamina) è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco e di altre condizioni associate a ipersecrezione acida. È commercializzata in Italia sia come medicinale soggetto a prescrizione medica, sia come medicinale di automedicazione, in forma di compresse, sciroppi o soluzioni iniettabili per uso endovenoso.

Per questo sono disponibili in commercio altri medicinali con le stesse indicazioni terapeutiche, pertanto i pazienti che assumono medicinali a base di ranitidina devono rivolgersi al proprio medico per discutere la possibilità di una terapia alternativa.

La NDMA è classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base di studi condotti su animali. È presente in alcuni alimenti e nelle forniture di acqua, ma non ci si attende che possa causare danni quando ingerita in quantità molto basse.

La lista di tutti i medicinali con grammatura, lotto e scadenza

RANITIDINA HEX 150MG 20FCT IT 035331014 GX7752 30/09/2019.

150MG 20FCT IT 035331014 GX4850 30/09/2019.

150MG 20FCT IT 035331014 HG0951 31/03/2020.

150MG 20FCT IT 035331014 HM0484 30/06/2020.

150MG 20FCT IT 035331014 HR0178 31/08/2020.

150MG 20FCT IT 035331014 HK8804 31/08/2020.

150MG 20FCT IT 035331014 HT8998 31/12/2020.

150MG 20FCT IT 035331014 HU1133 31/12/2020.

150MG 20FCT IT 035331014 JL4338 31/05/2021.

150MG 20FCT IT 035331014 JH9400 31/05/2021.

150MG 20FCT IT 035331014 JC0480 31/05/2021.

150MG 20FCT IT 035331014 JC0481 31/05/2021.

150MG 20FCT IT 035331014 JH9399 31/07/2021.

150MG 20FCT IT 035331014 JL4339 31/08/2021.

150MG 20FCT IT 035331014 JN8061 31/10/2021.

La HEX 300

RANITIDINA HEX 300MG 20FCT IT 035331053 JU1735 31/01/2022

RANITIDINA RATIOPHARM 150 MG 20 CPR RIV 038186021 T27292B 30/09/2019

150 MG 20 CPR RIV 038186021 T27293A 30/09/2019

150 MG 20 CPR RIV 038186021 T27293B 30/09/2019

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U02854B 31/01/2020

R 150 MG 20 CPR RIV 038186021 U02855B 31/01/2020

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U02855C 31/01/2020

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U02855D 31/01/2020

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U08354C 31/03/2020

R 150 MG 20 CPR RIV 038186021 U08355B 31/03/2020

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U17029A 31/05/2020

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U17030B 31/05/2020

150 MG 20 CPR RIV 038186021 U21313A 30/06/2020

R 150 MG 20 CPR RIV 038186021 U21314A 30/06/2020

150 MG 20 CPR RIV H 038186021 V09550C 31/03/2021

150 MG 20 CPR RIV H 038186021 V09550E 31/03/2021

150 MG 30 CPR RIV 038186045 V09552D 31/03/2021

R 150 MG 30 CPR RIV 038186045 V09572A 31/03/2021

150 MG 30 CPR RIV 038186045 V09572B 31/03/2021

Altri formati

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 T27909A 31/10/2019

300 MG 20 CPR RIV 038186110 T27909B 31/10/2019

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 T30794D 31/10/2019

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U03086B 31/01/2020

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 U03086C 31/01/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U03087C 31/01/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U09527E 31/03/2020

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 U09529A 31/03/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U09529B 31/03/2020

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 U09938A 31/03/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U09938C 31/03/2020

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 U17675B 30/06/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U17675D 30/06/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 U25432B 31/08/2020

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 U25432C 31/08/2020

300 MG 20 CPR RIV 038186110 V11831A 31/03/2021

300 MG 20 CPR RIV 038186110 V16965B 30/06/2021

R 300 MG 20 CPR RIV 038186110 V16965C 30/06/2021

Altri formati

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 T27909C 31/10/2019

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 U03087A 31/01/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 U09938B 31/03/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 U09940B 31/03/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 U17675C 30/06/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 U30483A 31/10/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 U30484B 31/10/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 V00997A 31/12/2020

300 MG 20 CPR RIV H 038186110 V00997D 31/12/2020

300 MG 30 CPR RIV 038186134 V12772B 31/03/2021

La Mylan Generics

Ranitidina Mylan Generics 150 mg cpr riv 035302138 KE10315A 30/09/2019

150 mg cpr riv 035302138 KE10116A 31/01/2020

150 mg cpr riv 035302138 KE10216 28/02/2020

150 mg cpr riv 035302138 KE10316 31/05/2020

150 mg cpr riv 035302138 KE10416A 31/07/2020

150 mg cpr riv 035302138 KE10516A 31/08/2020

150 mg cpr riv 035302138 JY10516A 31/08/2020

150 mg cpr riv 035302138 KC10416A 30/09/2020

150 mg cpr riv 035302138 KE10616 31/10/2020

Gli altri lotti

150 mg cpr riv 035302138 KE10716A 30/11/2020

150 mg cpr riv 035302138 KE10117 31/01/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10217A 31/05/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10317A 31/05/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10417A 31/08/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10517A 30/09/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10118 31/12/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10218A 31/12/2021

150 mg cpr riv 035302138 KE10318 31/05/2022

150 mg cpr riv 035302138 KE10418A 31/07/2022

150 mg cpr riv 035302138 KE10518A 31/07/2022

150 mg cpr riv 035302138 KE10618 31/10/2022

Altri formati

300 mg cpr riv 035302330 KF10116A 31/01/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10216 31/01/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10316 31/01/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10416 31/05/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10516 31/05/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10616A 31/05/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10716 30/06/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10816 31/07/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF10916 31/10/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF11016 31/10/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF11116A 31/10/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF11216 30/11/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF11316A 30/11/2020

300 mg cpr riv 035302330 KF11416A 30/11/2020

Gli altri lotti dello stesso medicinale

300 mg cpr riv 035302330 KF10217A 31/01/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10317 31/03/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10417A 31/03/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10517 31/06/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10617 31/06/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10717 31/06/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10817 30/09/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10917A 30/09/2021

300 mg cpr riv 035302330 KF10818A 31/03/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF10918 31/03/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11018A 31/07/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11118 31/07/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11218 31/07/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11318A 31/07/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11418A 30/09/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11518 31/10/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11618 31/10/2022

300 mg cpr riv 035302330 KF11818A 30/11/2022

Randil sciroppo e Zantac compresse

RANIDIL sciroppo 024447068 18M001 30/11/2020

RANIDIL sciroppo 024447068 19F001 30/06/2021

ZANTAC COMPRESSE 150MG 024448021 2S7U 31/10/2020

150MG 024448021 2X5S 30/11/2020

150MG 024448021 5C9M 30/04/2021

150MG 024448021 GD5R 28/02/2021

150MG 024448021 W57M 31/05/2021

150MG 024448021 X33C 31/05/2021

300MG 024448058 325K 31/10/2020

300MG 024448058 7T6R 31/12/2020

300MG 024448058 GX5C 31/0/2021

300MG 024448058 HG5M 31/12/2021

300MG 024448058 LY3L 31/07/2021

ZANTAC FIALE 5ML 024448033 223A 31/01/2021

5ML 024448033 223A‐B 31/01/2021

5ML 024448033 222W 31/12/2020

5ML 024448033 222Y 31/01/2021

5ML 024448033 223B 31/03/2021

ZANTAC COMPRESSE EFFERVESCENTI 150MG 024448072 190002703 31/01/2022