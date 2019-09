Mondiali di Atletica a Doha: programma, atleti italiani e come seguirle in tv

Mondiali di Atletica a Doha: comincia domani, 27 settembre, la rassegna iridata in pista. Sarà la prima senza Usain Bolt, con gli azzurri a caccia almeno di una medaglia.

Mondiali di Atletica a Doha: da domani, 27 settembre, il Qatar fa le prove. In attesa tra poco più di due anni dei Mondiali di calcio, intanto arrivano quelli di atletica. E a dieci mesi dalle Olimpiadi di Tokyo nessuno vuole mancare, anche in Casa Italia che pure ha pochissime carte da giocare.

A livello di prestazioni è stata una stagione importante, almeno per il risveglio di specialità in declino come l’Asta con gli ottimi progressi di Stecchi e i 400 con il nuovo record di Davide Re. Le speranze di medaglia in realtà sono legate ai singoli. La solita marcia, specie al femminile con il debutto della 50 km (c’è la Giorgi) e Antonella Palmisano nella 20 km, la maratona con Sara Dossena impegnata già questa sera e l’Alto con Gianmarco Tamberi che entrerà in gara solo fra cinque giorni.

Domani però emozioni forti con le batterie dei 100 maschili. Per la prima volta senza Usain Bolt con l’americano Lyles pronto a raccoglierne l’eredità. Gli azzurri saranno Marcel Jacobs e Filippo Tortu, un enorme punto interrogativo dopo una stagione tormentata. “Ma adesso sto bene. Sono contento già di esserci, non certo appagato. Per la staffetta l’obiettivo è la finale, varrebbe il pass per Tokyo. Avrei voluto sfidare Bolt e non ce l’ho fatta”. Ma entreranno in gara anche Trost e Vallortigara nell’Alto femminile oltre a Yeman Crippa nelle batterie dei 5000.

Leggi anche: Europei Under 20 di atletica, l’Italia si scopre grande

Mondiali di Atletica a Doha: tv, streaming e programma prima giornata

Mondiali di Atletica a Doha:sarà la Rai a trasmettere in esclusiva l’evento. Una lunga serie di dirette che cominceranno il 27 settembre dalle 15.30 su Raisport HD. Inoltre tutte le gare saranno visibile in streaming su RaiPlay.

Questo il programma della prima giornata di gare, con gli italiani tra parentesi:

15:30 Salto in lungo M – qualificazioni

15:35 100 metri M – preliminari

15:40 Lancio martello F – qualificazioni (Sara Fantini)

16:10 800 metri F – batterie (Eleonora Vandi)

16:30 Salto con l’asta F- qualificazioni (Roberta Bruni)

17:05 100 metri M – batterie (Tortu, Jacobs)

17:40 Salto in alto F – qualificazioni (Elena Vallortigara e Alessia Trost)

18:00 3000 siepi F – batterie

18:25 Salto triplo M – qualificazioni (Andrea Dallavalle)

18:55 5000 metri M- batterie (Yeman Crippa, Said El Otmani)

19:30 400 metri ostacoli M – batterie

22:59 Maratona F – Finale (Sara Dossena, Giovanna Epis)