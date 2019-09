Napoli – Incendiati alcuni motorini in sosta, ipotesi Camorra

In fiamme a Napoli alcuni motorini in sosta. Inizia ad avanzare l’ipotesi di un avvertimento della Camorra. L’unica certezza è l’incendio di natura dolosa

Quello che è andato in scena a Napoli nella notte, è un vero e proprio raid incendiario. Nel capoluogo campano, precisamente nel quartiere del Rione Alto, sono stati incendiati alcuni motorini, parcheggiati in zona. Il fatto è avvenuto tra via Palermo e via Freud intorno alle ore 4 del mattino.

Al momento non si ha alcuna certezza, sui responsabili dell’incendio. Sembra quasi assodato però, la natura dolosa delle fiamme che hanno travolto i ciclomotori in sosta. Le fiamme divampate, hanno poi lambito un palazzo nelle vicinanze, rischiando di riportare conseguenze ben peggiori di quelle avute. Sul posto sono poi subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio ristabilendo la tranquillità in zona, soprattutto per i residenti del palazzo, che hanno vissuto attimi di autentica paura.

Napoli, sull’incendio avanza l’ipotesi Camorra

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono giunti anche la squadra di Polizia e la Polizia Municipale, che hanno cercato di ricostruire la faccenda. Ed è proprio nelle ultime ore, che sta iniziando ad avanzare l’ipotesi di un avvertimento a stampo camorristico.

Infatti il primo della lunga serie di motorini bruciati, è stato quello della Pizzeria “Prestige”, usato per le consegne a domicilio. I malviventi però non hanno badato all’effetto domino, provocato dall’incendio del primo motorino, creando un ingente danno anche ai cittadini.

Al momento quella della Camorra sembra l’unica pista percorribile. L’incendio provocato risulterebbe la conseguenza di un regolamento di conti, o peggio ancora, di un mancato pagamento del cosìdetto “pizzo”. Inoltre non pè la prima volta che viene colpita la pizzeria “Prestige”, che già in passato è stata colpita da un avvenimento del genere. Per ora la polizia continua ad indagare sulla faccendo, ma l’unica cosa certa è la natura dolosa dell’incendio.

