Stati Uniti – Ragazzo 13enne muore dopo essere stato bullizzato

Altro tragico episodio negli Stati Uniti. In una scuola media, un ragazzo di appena 13 anni è morto dopo esser stato bullizzato

Il problema del bullismo è ancora presente nelle scuole, specie in quelle americane, ed a volte, come in quest occasione può avere delle conseguenze tragiche. Infatti nella giornata di ieri, un teen ager di appena 13 anni, ha perso la vita proprio mentre era a scuola. Il ragazzo di nome Diego, frequentava la Landmark Middle School nella Moreno Valley, in California.

Non era laprima volta che Diego era vittima dei bulli, e da tempo la sua vita scolastica veniva perseguitata da ragazzi che ogni giorno lo intimorivano. Ieri però uno di questi gli è risultato fatale. Infatti ancora una volta è caduto nella rete di un bullo. Dopo un confronto, Diego ha ricevuto un pugno, che lo ha fatto tozzare violentemente contro il pilastro di cemento presente dietro di lui.

Il 13enne cadendo all’indietro è rimasto a terra, esanime, tra lo sguardo incredulo dei “compagni” di scuola. E’ stato così portato d’urgenza all’ospedale, ma i medici non sono stati in grado di salvare la vita del giovane Diego.

Stati Uniti, la reazione degli amici del 13enne

Ad annunciare la morte del 13enne, ci ha pensato lo Sceriffo di Moreno Valley con un comunicato. Lo sceriffo ha infatti scritto: “Il dipartimento dello Sceriffo di Riverside è estremamente rattristato nel comunicare la morte del giovane 13enne della Landmark Middle School. Il giovane è stato clinicamente dichairato morto a causa delle ferite riportate“.

Negli Stati Uniti, Ladmark Middle School è una delle scuole in cui è più presente il problema del bullismo. Ed è proprio sui social media, che uno dei compagni di Diego ha affermato: “E’ davvero difficile, perchè ci sono così tante risse qui. La sicurezza è presente in tutta la scuola ed impega un’eternità a venire”.

In seguito all’incidente, la dirigenza di Landmark Middle School ha deciso di collaborare con una squadra di specialisti del comportamento e con esperti di salute mentale.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie di Cronaca, CLICCA QUI !