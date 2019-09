Violento terremoto sull’isola di Seram: magnitudo 6.5

Violento terremoto sull’isola di Seram, in Indonesia, drammatica scossa: magnitudo 6.5 ma non c’è per fortuna rischio tsunami.

Trema ancora la terra. Un forte terremoto ha colpito l’Isola di Seram in Indonesia oggi giovedì 26 settembre. Il sisma di magnitudo 6,5 della Scala Richter ha colpito l’isola di Seram nella provincia orientale di Maluku, in Indonesia. Danneggiati alcuni edifici, ma non c’è stato il rischio di uno tsunami, ha detto l’agenzia geofisica. Il sisma, inizialmente misurato a magnitudo 6,8, è stato avvertito in città come Ambon e Kairatu, svegliando alcuni residenti, che hanno detto che sembrava che i camion rimbombassero.

Drammatica scossa di terremoto a Seram, in Indonesia

Un edificio universitario è stato leggermente danneggiato e un ponte si è rotto ad Ambon, a circa 40 km dall’epicentro, ha affermato Agus Wibowo, portavoce dell’agenzia di controllo dei disastri. Il video postato sui social media mostrava intonaco e macerie sparse sui pavimenti e sulle sedie del collegio islamico Al Anshor ad Ambon, la capitale della provincia. Un testimone ha riferito che non ci sono feriti nella struttura. L’Indonesia, che si trova sull’anello di fuoco del Pacifico attivo sismicamente, subisce spesso terremoti e tsunami mortali.

Diversi sono i casi recenti, anche tragici. Nel settembre 2018, Palu, sull’isola di Sulawesi a ovest di Maluku, è stata devastata da un terremoto di magnitudo 7,5 e un potente tsunami che ha scatenato, uccidendo oltre 4.000 persone. Del 2004 è invece la scossa a Sumatra. Le vittime furono oltre 200mila, delle quali 120mila solo in Indonesia. Ieri c’è stata invece una scossa a Montemonaco, nel centro Italia.