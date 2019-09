X Factor 2019, questa sera terza puntata di audizioni

By

Altri pochi posti per accedere al Bootcamp, stasera ad X Factor

X Factor è giunto alla sua tredicesima edizione che vedrà la terza puntata da stasera alle 21:15 su Sky Uno (canale 108 del satellite, 311 del Digitale Terrestre). Andrà avanti per 14 puntate. Le repliche saranno visibili in chiaro, su Tv8, di venerdì. La finale sarà visibile in contemporanea su Sky e Tv8. Le puntate saranno così suddivise: tre audition, due bootcamp, una homevisit, otto live show (questi iniziano il 24 ottobre).

La più grossa novità riguarda il quartetto dei giudici. Se nell’edizione scorsa, infatti, c’erano Fedez, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e la Maionchi, quest’anno faranno il loro debutto Sferaebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. Mara Maionchi ci sarà ancora, nonostante l’incertezza della sua presenza fino a qualche tempo fa. A condurre, per la nona volta consecutiva, Alessandro Cattelan che sull’emittente satellitare riscuote gran successo. La radio ufficiale del programma sarà ancora RTL 102.5.

Anticipazioni terza serata X Factor

Ultima serata di audizioni per i ragazzi concorrenti di X Factor che desidereranno accedere al Bootcamp al Forum di Assago. Questa sera, i quattro – semi-nuovi – giudici, saranno chiamati ad assegnare gli ultimi posti disponibili per accedere alla successiva fase del programma. Per accedere al Bootcamp è molto semplice: ottenere quattro sì, dalla giuria, ma prima, bisognerà convincerli. Coloro che stasera riusciranno a superare questo step, si aggiungeranno ai primi 20 che sono già con un piede verso la fine del talent show.

I 20 già passati sono: Enrico di Lauro, Mariam Rouass, Renato Torre, Salvatore Medica, Seawards, Sofia Tornambene, Booda ed Eugenio Campagna. Nella seconda trance del programma sono invece passati: Davide Rossi, Lavinia Di Ferdinando, Nuela, Giordana Petralia, Doll Kill, Martina May, Kyber, K_Mono, Claudia Ciccateri, Maria D’Amico, Monkey Tempura e Sissi.

Questa sera dal PalaAlpitour di Torino, alle 21:25 sul palco ad accompagnare i ragazzi ci sarà un ospite speciale, nonché concorrente del passato Festival di Sanremo: Achille Lauro.