Pasquale Di Molfetta, in arte Linus, è uno dei dj più bravi ed apprezzati d’Italia nonché direttore artistico di Radio Deejay. Oggi ha tenuto a raccontare un episodio tramite il proprio account Instagram:

“C’è un ascoltatore non vedente che mi scrive spesso, miracoli della modernità. Sono molto sensibile a questo tema, mio padre per tutta la vita ha combattuto con grandi problemi di vista, e lui è inevitabilmente più sensibile alle sfumature di quello che sente.

Ieri mi dice: cosa avevi stamattina? Non ti ho mai sentito sbagliare tanto. Hai ragione Antonio (si chiama così), ieri è stata una giornata difficile, ma anche quelle precedenti. Più in generale è difficile essere al mio posto, essere sempre così esposto”.

Linus, i problemi fisici e la richiesta di comprensione

“Negli ultimi tre mesi ho avuto un sacco di problemi fisici, l’ultimo (di questi giorni) una labirintite, quella cosa per cui ogni volta che ti alzi ti sembra di cadere dalle montagne russe.

Tutte cose per fortuna che si risolvono e che per molti si tradurrebbero in qualche giorno di malattia.

Io sono ostinato ed orgoglioso e non mi arrendo, con il risultato che ogni tanto, come ieri, finisco per far male il mio lavoro. Che però è anche la mia medicina più efficace. Siate comprensivi.

Ps: la barba e gli occhiali sono la mia bandiera rossa, quando me li vedete addosso significa pericolo”.

