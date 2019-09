Oro a Battistella! Rettifica al mondiale di ciclismo: squalificato Eekhoff

By

Ribaltone al Mondiale U23 di ciclismo: squalifica per Nils Eekhoff, la medaglia d’oro va a Samuele Battistella! Ecco cosa è successo.

Mondiali ciclismo under 23, clamorosa rettifica: medaglia d’oro a Samuele Battistella! Nils Eekhoff, teorico vincente dopo la corsa, è stato infatti squalificato. I giudici hanno riesaminato le immagini successive alla caduta, e i dati del GPS hanno squalificato l’olandese reo di essere rimasto “incollato” per 500 metri a una borraccia allungatagli dalla sua ammiraglia. Inoltre, la velocità registrata, pare di 80 km/h, non sarebbe compatibile a un rientro regolare.

Ciclismo, medaglia d’oro a Battistella

Eekhoff è stato più forte di tutti e tutto, ma non aveva fatto i conti con la possibile revisione. Nel frattempo però si era imposto sulla sfortuna, sui ventagli e sulle varie insidie. Il 21enne del Team Sunweb, infatti, si era laureato campione del mondo a Yorkshire nonostante una rovinosa caduta nella prima parte della corsa. Passo falso rivelatosi invece fatale. Il Bel Paese torna così a trionfare a distanza di 17 anni: l’ultimo oro, infatti, risale a Francesco Chicchi a Zolder 2002, lo stesso anno che vide il trionfo di Mario Cipollini. Di seguito la classifica.

Leggi anche: Fabrizio Corona, comunicato contro Barbara D’Urso: “Filmato in carcere non autorizzato”