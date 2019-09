Buon compleanno Jovanotti: “La musica è la mia ossessione”

Buon compleanno Jovanotti, il cantautore compie oggi 53 anni, gli auguri dei suoi tanti fan: “La musica è la mia ossessione”, l’omaggio della Rai.

Compie 53 anni oggi Lorenzo Cherubini, conosciuto da tutti come Jovanotti. Il cantante passato dal rap al pop in quella che è stata un’evoluzione naturale è reduce da un tour acclamatissimo, ma anche molto contestato per via delle location scelte. Tanti gli ospiti che sono saliti con lui sul palco e ieri il cantante ha ringraziato innanzitutto i suoi fan. “Scendere da questa giostra non è un attimo… In questi giorni mi sveglio e penso alla spiaggia in cui siamo oggi. Ciao ragazzi!”, queste le sue parole su Instagram.

Gli auguri a Jovanotti per il suo compleanno

Intanto, sia la radio che i suoi fan lo celebrano nel giorno del suo compleanno. Radiouno Rai gli dedica una puntata di ”Formato Famiglia”, scegliendo alcuni dei suoi brani più belli. Su Twitter, anche gli auguri della prima emittente radio pubblica italiana, con una frase dello stesso Jovanotti: “La musica è la mia ossessione, e il pop mi tiene giovane”. Ma sono soprattutto i suoi fan a celebrarlo: “Ogni compleanno è l’inizio di una nuova era!”, è il messaggio sempre su Twitter di Nicola.

Poi i tanti commenti sul suo profilo Instagram: “Buon compleanno al cerimoniere dei cerimonieri!”, scrive Claudia. Ilenia ricorda: “Ciao Jova! Tanti auguri di buon compleanno! Un anno fa, oggi, io e mio marito ci siamo sposati organizzando un matrimonio a tema Jovanotti ovviamente”. Insomma, a 53 anni compiuti oggi, il cantante è ancora amatissimo e anzi sembra al top della sua carriera. Una carriera iniziata ormai oltre trent’anni fa, con brani come ‘Vasco’ e ‘La mia moto’. Sarà davvero l’inizio di una nuova era?