Mondiali ciclismo U23, medaglia d’argento per Samuele Battistella. L’italiano perde solo di un soffio con Nils Eekhoff ma si piazza davanti a Stefan Bissegger. Di seguito la classifica.

Mondiali di ciclismo under 23, medaglia d’argento per Samuele Battistella. Ma il 20enne veneto perde solo di un soffio con l’olandese Nils Eekhoff, che ottiene il titolo nella volata finale. Medaglia di bronzo, invece, per lo svizzero Stefan Bissegger.

Battistella, argento ai mondiali di ciclismo U23

Soltanto quinto posto per Thomas Pidcock, padrone di casa nel Regno Unito. Quinti posto per il colombiano Sergio Higuita, seguono il danese Andreas Kron e il norvegese Tobias Foss. Seguono ulteriori aggiornamenti.

Eekhoff è stato più forte di tutti e tutto. Anche della sfortuna, dei ventagli e delle insidie. Il 21enne del Team Sunweb, infatti, si è laureato campione del mondo a Yorkshire nonostante una rovinosa caduta nella prima parte della corsa. Malgrado ciò, c’è stata comunque la super rimonta. Resta invece l’amaro in bocca per l’azzurro, partito bene sin dall’inizio, rimasto un po’ chiuso e manchevole dell’affondo finale per il quale mancava davvero poco. Ma resta comunque il grande orgoglio. Suo e dell’intero Bel Paese.

