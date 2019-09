Daniel Acerboni, chi è uno dei concorrenti di X Factor

By

Daniel Acerboni interpreta Billie Eilish come non l’avete mai vista, scopriamo chi è

X Factor è giunto alla sua tredicesima edizione. Andrà avanti per 14 puntate su SkyUno. Le repliche saranno visibili in chiaro, su Tv8, di venerdì. La finale sarà visibile in contemporanea su Sky e Tv8. Le puntate saranno così suddivise: tre audition, due bootcamp, una homevisit, otto live show.

La più grossa novità riguarda il quartetto dei giudici. Se nell’edizione scorsa, infatti, c’erano Fedez, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e la Maionchi, quest’anno faranno il loro debutto Sferaebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. Mara Maionchi ci sarà ancora, nonostante l’incertezza della sua presenza fino a qualche tempo fa. A condurre, per la nona volta consecutiva, Alessandro Cattelan che sull’emittente satellitare riscuote gran successo. La radio ufficiale del programma sarà ancora RTL 102.5.

Daniel Acerboni, chi è il ragazzo che ha rivoluzionato Billie Eilish

Daniel Acerboni ha portato la sua voce angelica al Pala Alpitour di Torino, reinterpretando alla perfezione una canzone di Billie Eilish. Performance del ragazzo di Como, che ha incantato la giuria, ha portato a casa quattro ‘sì’ e la standing ovation del pubblico. A fine esibizione racconta di sé e dell’operazione alle corde vocali che ha subito e che non l’ha per niente fermato, anzi, gli ha dato il ‘la’ per ricominciare a fare quel che ama.

Terminata l’esibizione scrive: “Ok mi devo riprendere un attimo, ieri sera è stato così pazzesco che mi mancano addirittura le parole, innanzitutto sono felicissimo dei 4 si e della standing ovation emozione indescrivibile, seconda cosa vorrei ringraziare tutte le persone che hanno sempre creduto in me da mia madre al mio fidanzato a tutta la mia famiglia amici eccetera ho sempre sognato il palco di XFactor un palco così grande e così importante da fare quasi paura.

Finalmente sono riuscito a superare il primo step di questa grande avventura spero di avervi emozionato e spero che anche nella prossima puntata mi seguirete perché si vola ai #bootcamp”