Emma Marrone, come sta: “Non sono tuo fan, ma sconfiggi questa m***a”

Emma Marrone, come sta, arrivano i commenti su Instagram a suo sostegno: “Non sono tuo fan, ma sconfiggi questa m***a”.

Emma Marrone – ormai una settimana fa – ha spiegato su Instagram che si sarebbe fermata. Dietro questa scelta, ci sono dei problemi di salute. La cantante salentina, dieci anni fa ormai, aveva lottato contro un tumore alle ovaie. Per diversi fan, dunque, grande è la preoccupazione che il male sia tornato. Non solo: l’assenza sui social crea apprensione e preoccupazione. Alla cantante sono arrivati gli auguri di Matteo Salvini, con il quale in passato c’erano state polemiche.

Ieri invece – in occasione del decimo anniversario del suo ingresso ad ‘Amici’ – i fan le avevano manifestato grande affetto. Ma non sono solo i fan a essere preoccupati per le condizioni della cantante. C’è chi si riconosce infatti in questa battaglia e spera che le cose si risolvano al più presto. Va detto che in via ufficiale nessuna conferma è arrivata né dalla cantante, né dal suo entourage. Però, sono tanti i follower che ritengono che di questo si tratti. Negli ultimi minuti, sul suo profilo Instagram, sono giunti commenti che danno proprio per certa la malattia della cantante.

Come sta Emma Marrone: i commenti su Instagram

Tra loro c’è Claudio, che scrive: “Non sarò tuo fan, ma spero tu guarisca. Mio padre ha avuto un tumore maligno un po’ di anni fa, ora ha fatto un operazione al cuore per un affaticamento e ce l’ha fatta. Quello che posso dirti è che ci sarà sempre chi parla a sproposito, per essere gentili e chi ti ama tu tieniti stretta chi ti ama e il resto fallo scivolare. Soprattutto ama te stessa e sii forte. Non sei mai sola”.

Dello stesso tenore il commento di Biagio: “Vedi di tornare più forte di prima, se no vengo a prenderti per le orecchie, quella m***a di malattia va affrontata a muso duro (se è quella la malattia). Anche se non sono un tuo Fan mi auguro di rivederti presto cantare, e prometto che per la prima volta di ascolterò, una promessa, quindi torna. Ti aspetto”.