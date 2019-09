EuroJackpot, l’estrazione di venerdì 27 Settembre

Giocare è semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Eurojackpot ti premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. E’ possibile giocare sia in ricevitoria che online.

Eurojackpot è sempre milionario. Anche quando viene vinto, infatti, il jackpot riparte sempre da 10 milioni e cresce sempre più velocemente ad ogni concorso. Le estrazioni avvengono tutte le settimane, ogni venerdì alle 20.00.

Eurojackpot offre ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, in base ai numeri ed Euronumeri che hai centrato con la tua giocata.

Ultima estrazione

Festa in Norvegia nel concorso EuroJackpot di venerdì 20 settembre 2019: un fortunato giocatore ha centrato il “5+2” e vinto il premio di prima categoria da 44,6 milioni di euro. La combinazione vincente è stata 17 21 41 48 49, Euronumeri 4 e 8. Festeggiano anche i sei autori del “5+1” da 342mila euro ciascuno (due in Germania, uno in Croazia, Olanda, Spagna e Svezia), e i cinque vincitori del “5+0” da 145mila euro a testa (in Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Norvegia). Per il prossimo concorso il Jackpot ripartirà da 10 milioni di euro.

Estrazione di oggi venerdì 27 Settembre EuroJackpot

Combinazione vincente:

Euronumeri:

