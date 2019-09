Ecco chi è Gabriele Troisi, il pianista che concorrerà per X Factor 13. La biografia

Gabriele Troisi è uno dei concorrenti che abbiamo conosciuto nel corso della terza puntata dei provini di X Factor 13, trasmessa da Sky Uno lo scorso 26 settembre. Stiamo parlando di un maestro di piano che è sembrato da subito molto umile e dal profilo basso. Una presentazione con qualche secondo di sfasamento ma poi, dietro al pianoforte, incanta tutti. In gioco con ‘Rose Viola’ di Ghemon (brano in gara a Sanremo 2019) fa subito colpo sull’intera platea che gli riserva uno scrosciante applausi. I giudici invece non esitano a dargli 4 ‘Sì‘. Ora lo aspettano i Bootcamp. Classe 1991, Gabriele è nato ad Avellino e vive a Solofra. Formatosi al Conservatorio Cimarosa di Avellino, è anche il frontman della band EX.

Gabriele Troisi, il verdetto dei giudici

I giudici, come già detto, non hanno avuto dubbi nel dare ognuno il proprio sì. “Non hai sbagliato niente, grande”, diche Sfera Ebbasta convinto delle sue doti. Mara Maionchi non si sbilancia, ma non fa mancare la sua approvazione. Malika Ayane si complimenta per la bravura con cui Troisi sa gestire le pause e i respiri. “Sei il contrario di un frontman, ma poi ti metti al piano e trasformi tutto in magia”, afferma Samuel.

