Guido Gagliardi eliminato all’Eredità: chi è la nuova campionessa

Il ricercatore ligure Guido Gagliardi viene eliminato all’Eredità dopo 17 puntate e quasi 200mila euro vinti: chi è la nuova campionessa, Licia.

Calci di rigore fatali per Guido Gagliardi, pluricampione del quiz show L’Eredità. Campione indiscusso nel finale della scorsa stagione, aveva anche vinto il Torneo dei Campioni. Si tratta di un particolare torneo in cui si sfidano i migliori partecipanti al gioco. Però, nella serata di oggi, 27 settembre 2019, il campione in carica è stato battuto. A vincere stasera è stata Licia, la nuova campionessa, che con il suo sorriso ha conquistato già tutti.

Chi è Licia, nuova campionessa al quiz show L’Eredità

Guido Gagliardi torna a casa con circa 200mila euro vinti, frutto di oltre 175mila euro nel corso della trasmissione e il resto durante il Torneo dei Campioni. Amato e odiato, come spesso succede a questi concorrenti che diventano presto personaggi televisivi, ha tenuto compagnia ai telespettatori in tutto oltre 3 settimane. Al suo posto, arriva Licia, che oggi non ha indovinato la parola misteriosa, che le sarebbe valsa 90mila euro. Gli indizi erano Senza, Vita, Grande, Grandi e Importante. Lei ha scritto Senso, ma la parola misteriosa era Storia.

Poco male, si rifarà domani, intanto è già amatissima. “Fantastica Licia,ti rifarai domani… Oggi hai eliminato Guido… E’ stata una grande operazione”, scrive un utente su Twitter. Ovviamente il popolo del web si divide e c’è chi spiega che a suo avviso Guido Gagliardi sarebbe stato fatto fuori per cedere il passo alla giovane avvocatessa. C’è infatti chi evidenzia: “A Guido hanno fatto quella seconda domanda impossibile e poi strada spianata a Licia. Mamma mia ragazzi. Ma certo non avevano altra possibilità se non avessero fatto così. Che schifo ragazzi. Guido sei sempre il più grande”. Insomma, ora l’avvocatessa che ha stupito tutti dovrà dimostrare di essersi meritata la vittoria odierna.