Afragola, maxi incendio in un panificio: uomo carbonizzato

Tragedia ad Afragola: panificio in fiamme, un uomo è morto carbonizzato. E’ il secondo maxi incendio a Napoli in queste ore. I dettagli delle due vicende.

Maxi incendio in un panificio ad Afragola: un uomo è morto carbonizzato. La tragedia si è consumata quest’oggi attorno alle 17.30, nei pressi della contrada Lautrec. Sono stati i Vigili del fuoco a scoprire il cadavere nel corso nell’intervento d’urgenza.

Afragola, incendio in un panificio: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione delle Forze dell’Ordine, all’interno del panificio, all’origine del sinistro, c’erano alcuni dipendenti. Nel momento in cui è scoppiato l’incendio, sono riusciti a scappare tutti. Tutti tranne una persona: la vittima appunto. Sul posto sono intervenuti anche polizia e municipale, ma va chiarito ancora il motivo dell’incidente. Durante il caos si è inoltre innalzata una densa nuvola di fumo nero, creando disagi sulla zona di riferimento e visibile anche nei paesi limitrofi.

Sempre a Napoli, inoltre, nella notte tra giovedì e venerdì si è registrato anche un rogo al Rione Alto, quartiere collinare della città. L’incendio sarebbe partito da alcuni scooter parcheggiati in strada, raggiungendo il terzo piano dell’edificio prospiciente, la cui facciata è stata completamente carbonizzata. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non si esclude, in questo caso, l’intervento doloso.

