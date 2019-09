Keemosabe, è uno dei gruppi di questa nuova edizione di X Factro, scopriamo chi sono

X Factor è giunto alla sua tredicesima edizione. Andrà avanti per 14 puntate su SkyUno. Le repliche saranno visibili in chiaro, su Tv8, di venerdì. La finale sarà visibile in contemporanea su Sky e Tv8. Le puntate saranno così suddivise: tre audition, due bootcamp, una homevisit, otto live show.

La più grossa novità riguarda il quartetto dei giudici. Se nell’edizione scorsa, infatti, c’erano Fedez, Manuel Agnelli, Lodo Guenzi e la Maionchi, quest’anno faranno il loro debutto Sferaebbasta, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane. Mara Maionchi ci sarà ancora, nonostante l’incertezza della sua presenza fino a qualche tempo fa. A condurre, per la nona volta consecutiva, Alessandro Cattelan che sull’emittente satellitare riscuote gran successo. La radio ufficiale del programma sarà ancora RTL 102.5.

Keemosabe, chi è la band concorrente di X Factor

I Keemosabe sono la band di X Factor che hanno affrontato i giudici per accedere al Bootcamp. Sono saliti sul palco di X Factor reinterpretando meravigliosamente ‘A Roma stasera’ di Motta, ottenendo quattro ‘sì’. Il loro nome, spiegano, vuol dire ‘fratelli di una madre diversa’. Andrea Guarinoni al basso, Sebastiano Vecchio alla batteria, Pino Muscatelli al basso e Alberto Curtis il frontman, questi gli occhi azzurri che hanno incantato il palco di X Factor.

Il gruppo ha cominciato ad esibirsi, non appena formato nel 2016, nei locali milanesi, ma ben presto hanno allargato i loro orizzonti e frontiere. Tanto che nel Regno Unito, la band prende parte a dozzine di concerti e festival in luoghi storici intorno a Londra, sviluppando la propria identità artistica. In termini di esibizioni degne di nota per tutto il 2017, vale la pena menzionare l’atto di apertura di Kristeen Young (David Bowie, Morrissey), uno spettacolo esaurito a “The Islington” e una speciale esibizione dal vivo nel leggendario Studio One di Abbey Road Studios. Ad Abbey Road, la band ha registrato tre singoli nell’estate del 2017, grazie a una campagna di crowdfunding su Kickstarter che si è rivelata vincente dopo un tempo record di soli 16 giorni.