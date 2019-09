La sconvolgente vicenda di Kelly Mason: il dramma della protagonista di Vite al limite, la sua storia, gli sforzi per dimagrire e la morte.

Di tutte le persone che abbiamo incontrato nel corso di ‘Vite al limite’, poche hanno avuto un impatto come Kelly Mason. La sua vicenda è drammatica: “Vorrei avere un corpo diverso” – aveva raccontato – “Ogni giorno è una brutta giornata e ogni passo è una tortura. Tutto è difficile da fare, la gente non lo capisce. E peggiora ogni giorno”. Il suo sforzo per dimagrire è stata anche la causa del suo decesso. Infatti, lo scorso marzo è morta per un infarto.

La drammatica storia di Kelly Mason

La donna si mostra sempre molto determinata e racconta durante la sua esperienza: “Non riesco a smettere di mangiare. È come se ciò che ti faceva non realizzare i tuoi sogni fosse la stessa cosa che usi per aiutarti a risolvere i tuoi problemi”. Eppure il suo destino è comune a quello ad esempio di Sean Milliken. Lui è stato il primo a essere morto dopo aver partecipato a ‘Vite al limite’, Kelly Mason lo ha seguito appena un mese dopo. Il Dr. Now, il famoso chirurgo bariatrico il cui famoso programma dietetico ha contribuito a trasformare la vita di innumerevoli pazienti obesi che ora hanno superato la loro malattia e vivono una vita sana e felice, di fronte al caso della donna si è sempre mostrato preoccupato.

Quando vediamo Kelly al suo primo appuntamento con il Dr. Now, nomina tutte le gravi condizioni di salute che il suo peso sta influenzando. Kelly ha diabete, ipertensione, un coagulo di sangue nella gamba, embolia polmonare, reflusso, problemi alla tiroide e artrite, tra le altre cose. Poco prima è stata anche in ospedale per insufficienza cardiaca congestizia e mancanza di respiro. Pesava circa 320 kg, ne ha persi in una prima fase 100 e dopo l’intervento chirurgico altri 45. Il medico pensava che l’avrebbe salvata, invece non è stato così: la donna è morta a marzo scorso. “Sei libera ora”, ha scritto qualcuno sui social.