Libby Adams, come se la passa la nipote di Victoria Beckham – FOTO

La nipote di Victoria Beckham, Libby Adams, vive sicuramente la vita migliore, lasciando i fan verdi di invidia con le sue lussuose vacanze.

Libby Adam ha un’impressionante carriera fotografica e un guardaroba super elegante. L’influencer di Londra, 20 anni, figlia della sorella minore di Victoria, Louise Adams, documenta regolarmente i suoi viaggi e acquisti sul suo account Instagram.

I suoi post l’hanno vista accumulare più di 70.000 follower solo su Instagram, dove ha persino ricreato alcuni dei più famosi scatti della zia della sua designer, inclusa la sua posa in rilievo per le gambe. Libby – il cui nome completo è Liberty – ha seguito le orme di suo cugino Brooklyn Beckham e ha intrapreso una carriera nella fotografia. La starlet ha lanciato un account Instagram separato, che va sotto la guida di Liberty Adams Photography, per mostrare le sue impressionanti istantanee all’inizio di quest’anno.

Visualizza questo post su Instagram A bag as old as me 👵🏼 Un post condiviso da Libby Adams (@libbyyadams) in data: 3 Set 2019 alle ore 1:08 PDT

L’account include immagini recenti scattate da Libby alla sfilata di primavera / estate 2020 di sua zia durante la settimana della moda di Londra, con un mix di scatti in passerella e immagini dietro le quinte delle modelle che si fanno i capelli e il trucco. Ha aggiunto al suo portafoglio online all’inizio dell’anno con immagini di street style durante la settimana della moda autunno / inverno 19.

Altre immagini includono scatti candidi dei suoi fratelli durante le vacanze in un film di 35 mm, così come il lavoro che ha svolto per l’agenzia creativa BEING, le persone che ha incontrato durante i suoi viaggi e i ritratti di famiglia. Nel giro di pochi mesi sta lentamente accumulando seguaci, con quasi 600 fan già. Libby può anche essere considerato un influencer in quanto il suo account Instagram personale vanta oltre 70.000 follower.

Visualizza questo post su Instagram Elegance at it’s finest Un post condiviso da Libby Adams (@libbyyadams) in data: 15 Ago 2019 alle ore 11:45 PDT

L’ispirazione di Libby da sua zia Victoria

Libby prende chiaramente ispirazione da sua zia Victoria quando si tratta di uno scatto accattivante di Instagram. Victoria ha sviluppato la sua famigerata gamba nella posa aerea nel 2015 durante un viaggio d’affari che Victoria aveva portato a Singapore. Era vestita con una tuta da marinaio e nella foto era distesa sul divano mentre si batteva furiosamente sul telefono con una gamba sollevata a un angolo di 90 gradi. La hit-maker di Wannabe ha scherzato a fianco del suo post: “È incredibile quello che puoi fare in una tuta !!”

Da allora è stata ricreata molte volte e Libby non ha potuto resistere alla pubblicazione del suo tributo provando la stessa posa mentre si adagiava su un letto al Courthouse Hotel di Shoreditch. Nel 2008, Victoria ha posato all’interno di una gigantesca borsa della spesa per una campagna di Marc Jacobs e ha ricreato la stessa posa un decennio dopo per celebrare i 10 anni del suo omonimo marchio. È stata un’altra fonte di ispirazione per Libby, che a Maggio ha indossato una borsa Chanel, indossando solo un asciugamano avvolto intorno alla testa.

