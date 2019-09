Lory Del Santo: “Eric Clapton mi ha tradita con Noemi Campbell”

La showgirl Lory Del Santo ha raccontato nel salotto mattutino di Canale 5 il tradimento di Eric Clapton

Lory Del Santo, famosa show girl, oggi è stata ospite di Federica Panicucci nel salotto di Mattino 5. Lì ha raccontato della breve relazione con il chitarrista Eric Clapton reo di averla tradita con Naomi Campbell. La Del Santo dice di non sapere esattamente quante volte Eric si sarebbe visto con la nota modella. Secondo quanto rivela l’attrice, Clapton pare fosse fissato con la Campbell ma successivamente sarebbe rimasto deluso da lei. L’idea che si sarebbe fatto Eric della modella pare poi non si sia palesata come reale. Lory Del Santo, però, continua con le sue indiscrezione e dice di aver parlato con un’amica della Campbell. Questa le avrebbe confidato che Naomi non piaceva poi così tanto a Clapton. La Del Santo continua rivelando che Eric e Naomi non si sarebbero trovati bene e che tra loro la cosa non sarebbe andata avanti perché non funzionava.

Lory Del Santo, la sorpresa per il suo compleanno

“Ti abbiamo fatto una sorpresa. Cara Lory ti vogliamo festeggiare, perché ti vogliamo tutti molto bene”, annuncia nel corso della trasmissione la Panicucci che le regala anche un mazzo di fiori. In studio entra anche la torta. Lory, visibilmente commossa, ringrazia tutti. Oggi ha infatti compiuto 60 anni.

