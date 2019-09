Marco Saltari: chi è il cantante protagonista di X Factor 13

Chi è Marco Saltari, il cantante protagonista di X Factor 13: la musica, il suo impegno sociale, il gruppo Jordy Brown e i progetti.

Partita la 13esima edizione di X-Factor e si è conclusa la fase delle audizioni: la prossima settimana andranno in scena i bootcamp. Intanto, sono state assegnate le categorie. A Mara Maionchi sono stati assegnati gli artisti ‘over’, ovvero quelli più adulti. Tra loro c’è Marco Saltari, cantante del progetto Jordy Brown, che ha scelto di presentarsi come solista. E da solo, sul palco porta una versione tutta sua di La Nonna di Frederick lo Portava al Mare dei Quintorigo. Il brano divide la giuria: entusiasta Mara Maionchi, perplesso Samuel ma dà il suo sì, contrariamente a Sfera Ebbasta, che lo giudica non commerciale, infine Malika Ayane capisce “che sotto ci sono un sacco di altre cose”.

Da dove viene e cosa fa nella vita Marco Saltari

Marco Saltari vola così ai bootcamp: per lui si tratta di un passaggio importante. Originario della provincia di Macerata, 33 anni, il giovane artista lavora in una ong che si occupa di prima accoglienza dei richiedenti asilo. Per lui la musica è tutto, ha spiegato ai giudici. La scelta di portare un brano come quello dei Quintorigo ha diviso anche il pubblico da casa, ma la Maionchi si è mostrata sicura, così come Malika Ayane e anche sui social qualcuno azzarda: “Sicuramente uno dei favoriti”. Il cantante e autore di brani come Jordy Brown, del resto, non è nuovo a scommesse.

Proprio il progetto Jordy Brown è uno di questi, che nell’ultimo anno gli ha portato diverse soddisfazioni: la band fa della sperimentazione il proprio caposaldo e dopo aver vinto la selezione marchigiana dell’Arezzo Wave è stata una delle quattro a salire sul palco del contest dedicato alla musica emergente. Marco Saltari, inoltre, ha fatto parte in passato di altri progetti musicali, tra cui Cane, ed è stato in tour con la folk band Warsawia.