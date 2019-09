Meteo – In arrivo un weekend estivo, clima caldo e pochi temporali

By

Ribaltamento del meteo per l’arrivo di questo weekend. Si alzano le temperature nuovamente ed avremo un fine settimana dal sapore estivo

Nuovo ribaltamento metereologico in questo weekend, con l’atmosfera che sta cercando di ritagliarsi un pò di tranquillità. La pressione tornerà ad alzarsi, grazie ad un promontorio di alta pressione proveniente da Ovest e che permetterà di tornare alla normalità dopo i temporali di questi giorni. Così anche il clima sarà piuttosto caldo.

Nonostante quest’improvviso cambio di rotta, siamo comunque entrati in pieno regime autunnale, e quindi non si può assicurare una stabilità meteorologica assoluta, nè duratura. A confermare questa situazione di apparente stabilità, ci penseranno delle infiltrazioni d’aria più umida che interesseranno alcuni angoli della penisola. Qui, troveremo un tempo più capriccioso. Vediamo quindi come sarà questo fine settimana, andando a scoprire dove ci sarà il sole, e dove il cielo sarà un pò più uggioso.

Meteo, venerdì 27 settembre

Questa situazione di tranquillità è ottenuta in seguito all’esaurimento delle perturbazioni di giovedì. Nella giornata odierna, la pressione tornerà a battere anche sulle regioni del sud, maggiormente colpite dal maltempo, specie sulle regioni ioniche. Così si aprirà per l’Italia intera una parentesi di tempo più stabile. Qualche disturbo potrebbe apparire su parte delle regioni settentrionali, alta Toscana e ioniche. Mentre invece sul resto dell’Italia, il tempo rimarrà soleggiato fino alla fine della settimana.

Ci sarà ovviamente qualche disturbo, che come detto in precedenza, sarà provocato da infiltrazioni umide di origine atlantica all’interno del campo di alta pressione. Proprio questa zona di alta pressione, rimarrà disteso alle latitudini centro-meridionali del Continente, prendendo anche l’Italia. Le temperature risaliranno lentamente, andando a stabilizzarsi su valori estivi con temperature dai 24 ai 26 gradi al nord e sulle regioni centrali, e fino a 30 gradi sulle grandi Isole. Andiamo a vedere nel dettaglio, che meteo ci presenterà questo venerdì.

Al Nord la giornata si apre con un bel tempo stabile e in gran parte soleggiato. Qualche irregolarità, con presenza di qualche nube minacciosa, la troveremo su Prealpi. Qui ci sarà tempo anche per un pò di pioggia, che farà restare il clima fresco. Dei lievi rovesci toccheranno anche il Levante Ligure. Le temperature sono in rialzo, con massime che oscilleranno dai 22 ai 26 gradi.

Sulle regioni dell’Italia Centrale, invece, al mattino troveremo delle foschie su Toscana, Umbria e Marche. La situazione però migliorerà, lasciando spazio ad un clima caldo, ed ad un sole che scalderà tutto il Centro Italia. Qui le temperature, invece, saranno stabili, con valori massimi che andranno dai 23 ai 27 gradi.

Nelle regioni dell’Italia Meridionale, al mattino troveremo dei residui piovosi, con annuvolamenti diurni e locali piovaschi pomeridiani, che caratterizzeranno la situazione metereologica dei rilievi calabresi. Altrove invece già dal mattino troveremo del tempo stabile e soleggiato che caratterizzerà tutta la giornata del sud Italia. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori massimi che si aggireranno intorno ai 23 e 27 gradi.

