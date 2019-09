By

Michele Sette: carriera e curiosità del concorrente di X Factor 13, chi è il giovane cantante proveniente da Roma che ha stupito i giudici

E’ uno dei giovani che ha stupito i quattro giudici durante le audizioni. Stiamo parlando di Michele Sette, che ha lasciato a bocca aperta Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel con la sua personalissima interpretazione di “We Were Raised Under Grey Skies”, di JP Cooper.

Dopo la sua esibizione, il complimento più bello è arrivato da Malika Ayane. La cantante Pop- Jazz italiana, ha definito la voce di Michele come “Canto con la C maiuscola“. Sfera Ebbasta, invece è rimasto incredulo, chiedendo al giovane romano se la voce fosse veramente la sua o se stesse cantando in playback. L’esibizione ha colpito anche gli appassionati sui social, che hanno riservato i migliori complimenti al cantante. Andiamo adesso a vedere chi è il giovane cantante romano.

Chi è Michele Sette: carriera e curiosità

Il cantante che ha stupito i giudici e che con quattro si ha raggiunto direttamente il bootcamp, come detto è di Roma. Originario della Costa d’Avorio, Michele è sempre stato appassionato di Musica, ed ha scoperto sin da subito il suo amore per il canto.

La sua prima esperienza canora avviene nel coro della Chiesa, dove inizia a cantare durante le messe nel coro. Crescendo, poi Michele ha accompagnato la sua voce con la chitarra. Col tempo, la sua sei corde è diventata un’amica inseparabile, ed è stata portata anche sul palco di X Factor. Il 9 luglio di quest anno è uscito il suo singolo, insieme ad altri giovani cantanti, intitolato “Plastica”. Il singolo è stato pubblicato da un’importante etichetta romana, “Honiro Ent.”.

Come possiamo notare dal suo profilo Instagram, Michele ama viaggiare e scalare montagne in compagnia degli amici. Inoltre è anche un’abile circense, come testimonia una foto che lo ritrae mentre effettua un frontflip.

L.P.

Per rimanere aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !