Milan – Giampaolo a rischio esonero, pronto il ritorno di Gattuso?

Traballa la panchina di Giampaolo al Milan. I rossoneri pensano al sostituto, dal ritorno di Gattuso ad altri candidati come Spalletti e Ranieri

Dopo il KO in rimonta contro il Torino, torna in dubbio la permanenza di Giampaolo sulla panchina del Milan. La dirigenza rossonera non è per nulla soddisfatta del rendimento del tecnico di Bellinzona, ed è pronta a scegliere il sostituto.

A scatenare la rabbia di Boban e Maldini, non sono solo i risultati, ma anche il gioco espresso dalla squadra di Giampaolo, con un possesso palla sterile e con pochi tiri in porta. Ma non solo, la difesa continua a traballare, con Romagnoli e Musacchio che faticano ad inglobare i complessi schemi difensivi del tecnico.

Anche il centrocampo sembra sempre perso e non dà sostanza, mentre in attacco, la punta di diamante Krzysztof Piatek, sembra aver smarrito l’istinto del bomber, confuso dai movimenti offensivi dell’ex allenatore di Empoli e Sampdoria.

Così la tarantolata trasferta contro i granata, ha fatto tornaree Giampaolo sulla sedia bollente, con i rossoneri che hanno avviato i contatti con i possibili sostituti. D’altro canto però il mister la pensa differentemente. Infatti dopo la partita contro i granata, il tecnico ha dichairato: “E’ stato il miglior Milan della stagione. Sconfitta immeritata, speriamo che non incida sull’autostima perché la squadra lavora bene“.

Milan alla ricerca dei sostituti, Gattuso in pole

Eppure le parole di mister Giampaolo non sembrano convincere la dirigenza rossonera che adesso si guarda intorno.

Il candidato numero uno è ancora una volta Gennaro “Ringhio” Gattuso. La passata stagione, Gattuso ha riportato il Milan a lottare per la Champions, con una squadra meno fornita del Milan attuale. I tifosi hanno apprezzato tantissimo l’impegno e l’attaccamento alla maglia di Ringhio e gradirebbero volentieri un suo ritorno.

Gattuso ha portato i rossoneri ad un solo punto dalla Champions ed è pronto ad aspettare la chiamata di Maldini, anche se ad inizio stagione è stato cacciato senza pietà dalla dirigenza. Al momento però il Milan non è l’unica squadra interessata all’ex centrocampista della Nazionale. Infatti Enrico Preziosi avrebbe contattato l’allenatore di Corigliano Calabro, in caso di passo falso di Andreazzoli contro la Lazio.

Semmai dovesse sfuggire il ritorno di Gattuso sulla panchina, i Rossoneri hanno pronti anche altri nomi. Primo su tutti, quello di Luciano Spalletti, reduce di due stagioni ricche di alti e bassi con l’Inter. l’allenatore di Certaldo però, è un esperto nel rivitalizzare le rose, ed è riuscito nell’arduo compito di riportare i rivali dell’Inter in Champions League.

Poi il secondo nome sarebbe quello di Claudio Ranieri, autore dell’indimenticabile impresa del Leicster. Claudio viene da una stagione conclusa a Roma, in un ambiente caotico. Nel suo ritorno nella Capitale, l’allenatore non ha sfigurato, ha ricompattato società e tifosi ed ha chiuso dignitosamente la stagione del club capitolino.

Vedremo cosa deciderà il club rossonero nelle prossime ore, e se Marco Giampaolo riuscirà a conservare la sua posizione per almeno un’altra giornata di campionato.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !