Ecco dove vedere Villarreal-Betis. Match valido per l’anticipo della 7a giornata della Liga Spagnola.

Villarreal-Betis, si apre così la settima giornata di Liga Spagnola. I padroni di casa, dopo la sconfitta per 2-1 al Camp Nou, cercano il riscatto immediato, mentre la formazione di Siviglia

Dove vedere Villarreal-Betis

La Liga è un’esclusiva di DAZN. La nuova piattaforma, che ha da poco compiuto un anno in Italia, assicura ai propri clienti tanti diversi eventi di sport in streaming ed in demand per 9.99 euro al mese. La piattaforma ha i diritti per delle partite di Serie A e tutta la Serie B.

Non soltanto, trasmette in streaming anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega Inglese, la Coppa d’Africa, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la UFC, la MLB, la NH.

Gli orari

Oltre all’anticipo in chiaro del venerdì sera, la Liga assicura a chi compre i diritti televisivi un match il lunedì sera, un posticipo serale. Anche questa volta i club più importanti del campionato sono esclusi da questo impegno, dovendo giocare solo tra sabato e domenica.

Nel weekend sono 8 le partite che vengono spalmate in due giorni, con una divisione equa. Quattro partite vengono trasmesse il sabato ed altrettante partite vengono mandate in onda la domenica. Il sabato si gioca alle 13, alle 16.15, alle 18.30 ed alle 20.45. La domenica, invece, il lunch match è anticipato alle 12, il resto è invece invariato. Ricordiamo che in queste 8 partite ci saranno sempre Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid.

Ecco dove vedere DAZN:

Spesso però, a causa di cambi di orario nei palinsesti, non tutte le partite vengono trasmesse dall’emittente. Tra le alternative non a pagamento ci sarebbero piattaforme che offrono la visione da emittenti estere senza che si sfoci nell’illegalità perché, secondo quanto dichiarato dai giudici dell’UE, è possibile vedere le partite in streaming utilizzando dei siti esteri. Stesso discorso non vale per Rojadirecta.

