X Factor 2019, assegnate tutte le categorie ai quattro giudici

Finite le audizioni di X Factor, sono state assegnate tutte le categorie ai quattro giudici del talent: Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Samuel e Malika Ayane

Sono finalmente terminate le audizioni di X Factor 2019, ed adesso si inizia a fare sul serio. Infatti si passerà alla seconda fase, quella del bootcamp, dove i giudici finalmente sapranno anche quale categoria seguire. Come da programma, è stato Alessandro Cattelan a consegnare le buste. Il presentatore ha diviso le categorie a secondo dello stile dei quattro giudici, adesso andiamo a vedere quali sono.

X Factor 2019, le categorie

Come detto, sono finalmente finite le audizioni dell’edizione numero 13 del programma, e da giovedì inizierà la seconda fase, quella del bootcamp. Alessandro Cattelan così ha presentato ai giudici le proprie categorie, andiamo a scoprire quali sono.

La prima categoria l’ha scartata dalla busta Samuel. Il leader dei Subsonica, ha infatti trovato all’intero della busta “I Gruppi“, come prevedibile.

Mentre invece alla campionessa in carica, Mara Maionchi, sono stati affidati gli Over. In merito alla scelta, la Maionchi ha affermato: “lavorare è sempre duro su tutte le categorie, la loro però è un’età perfetta per avere coscienza e non lasciare a me tutte le responsabilità“.

A Sfera Ebbasta e Malika Ayane, invece, sono stati affidati gli Under, divisi in donne e uomini. Al cantante Trap, è stato affidato il gruppo degli Under Donna, mentre invece alla 35enne cantante Pop, è stata affidato il gruppo degli Under Uomini.

Adesso quindi, inizierà la vera sfida tra i giudici, che vede come favorita assoluta la vincitrice uscente, Mara Maionchi, con il suo gruppo di Over, che conterà sul proprio bagaglio di esperienza. Mentre invece per Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane, servirà una sorpresa, pronta a stupire ed a colpire il pubblico. Come nel caso del futurista Nuela, che ha colpito nella audizioni ed ha avuto un grande riscontro Social.

L.P.

