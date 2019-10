Agatina Arena: chi è la cantante neomelodica denunciata in Sicilia

Agatina Arena, scoppia il caso: chi è la cantante neomelodica denunciata in Sicilia, avrebbe inciso un disco pagato col reddito di cittadinanza.

Agatina Arena, cantante neomelodica di Librino, in provincia di Catania, è finita nei guai nei giorni scorsi. Il motivo: l’hanno denunciata per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La donna, infatti, percepiva circa 700 euro di reddito di cittadinanza, ma con quei soldi ha deciso di incidere un disco. Ha infatti rivelato di aver investito 3mila euro nell’incisione, con una nota casa discografica, di 4 brani. Un quinto inedito è in uscita. Il suo obiettivo: uscire a novembre con un disco.

Il caso Agatina Arena: disco pagato col reddito di cittadinanza

L’hanno fermata prima, ma quello che è emerso ha lasciato sconcertati gli inquirenti. Infatti, hanno scoperto un minimarket, gestito dalla famiglia, all’interno di uno stabile di proprietà del Comune occupato abusivamente. All’interno c’erano dei mega cartelloni pubblicitari, pronti per essere affissi. Questi promuovevano il disco di Agatina Arena, “la regina di Palermo”, come si faceva chiamare. Ma c’è di più: altri cartelloni pubblicitari, esposti senza autorizzazione, sono stati oscurati dalla polizia locale di Catania.

E ancora, all’interno del minimarket nello stabile abusivo, altri tre famigliari lavoravano nonostante per l’Inps fossero disoccupati. Si parla anche di possibili manifestazioni non autorizzate, nella zona di piazza Caduti del Mare. Su quest’ultima vicenda, indaga la Polizia di Stato. Così, dopo il caso dell’ex brigatista rossa che riceve il reddito di cittadinanza, eccone emergere un altro ancora più eclatante. Agatina Arena è figlia di Alessandro Arena, anche lui denunciato assieme alla figlia e alla moglie per truffa aggravata. Inoltre, è nipote di Giovanni, il boss locale finito in carcere dopo 18 anni di latitanza nel 2011.