Si è sposato Andrea Mainardi, Anna Moroni e Antonella Clerici insieme: il motivo è speciale dopo il lutto per la morte di Beppe Bigazzi.

Insieme, durante la Prova del Cuoco, ne hanno passate molte: stiamo parlando della cuoca Anna Moroni e dell’ex conduttrice del programma di Raiuno, Antonella Clerici. In molti ricorderanno il malore della presentatrice in diretta e tanti altri aneddoti. Entrambe nei giorni scorsi hanno pianto la scomparsa di Beppe Bigazzi, il gastronomo finito nella bufera qualche anno fa per la battuta sui gatti. Ma si sono anche ritrovate insieme per un motivo davvero speciale.

Andrea Mainardi si sposa: Anna Moroni e Antonella Clerici insieme alle nozze

Stiamo parlando delle nozze di Andrea Mainardi: lo chef il 12 ottobre è convolato a nozze nella bellissima Abbazia di san Galgano, vicino Siena con la sua amata Anna Tripoli. La loro era una storia duratura e quale giorno migliore per rinsaldare un’amicizia altrettanto duratura, quella tra la Clerici e Anna Moroni. Le due di tanto in tanto si ritrovano per eventi speciali come può essere la presentazione di un libro. Ma il matrimonio di Andrea Mainardi è stata un’occasione davvero particolare.

Nei giorni scorsi, la cuoca 80enne oggi spalla di DAvide Mengacci ha riservato parole di affetto per l’amico scomparso Beppe Bigazzi: “La gastronomia non era solo una passione, ma una fonte di conoscenza. Brontolavi e rimproveravi come solo un vero “Toscanaccio” sa fare. Quante stimolanti mattine abbiamo passato insieme. Mi mancherai ma non solo a me. Annina”.