Anticipazioni TV – Sfida di share tra la Nazionale Italiana e “Le Iene Show”

Rai 1, “Qualificazioni agli Europei 2020” – Dopo la vittoria per 2-0 contro la Grecia, i ragazzi di Roberto Mancini voleranno a Vaduz per sfidare il Liechtenstein, per l’ottava giornata del gruppo J, per le qualificazioni ad Euro 2020. La nazionale del Leichtenstein ha ottenuto solamente un punto nei sei match disputati risultando, come da previsione, la squadra cuscinetto del girone. Nella partita di andata, l’Italia si impose per 6-0 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Rai 2, “Shall We Dance” – La prima serata di Rai 2 si apre con la commedia statunitense del 2004, con protagonisti Richard Gere e Jennifer Lopez. Nel film ambientato a Chicago, l’avvocato John Clark, all’apice del successo, innamorato della moglie Beverly e con due figli meravigliosi, decide di dare una scossa alla sua vita iscrivendosi, di nascosto, ad un corso di ballo. Si trova catapultato in un mondo a lui sconosciuto, fatto di musica, fisicità e passione. Così per John il ballo diventa un’ossessione che nasconde al resto del mondo e soprattutto a sua moglie. La moglie un giorno si insospettisce ed inizia a pedinarlo con risultati esilaranti.

Rai 3, “#CartaBianca” – La prima serata di Rai 3, invece è riservata al programma d’approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. Verrà raccontata l’attualità del nostro Paese, approfondendo i topic principali del dibattito publico. I principali temi trattati sono la politica, la cronaca, giovani e anziani, salute e ambiente ed infine economia e lavoro. Il programma condotto da Bianca Berlinguer tende a distanziarsi dal solito talk show, infatti è previsto per ogni puntata, un faccia a faccia tra due volti noti della politica italiana.

Rete 4, “Una Vita” – Come ogni Martedì, torna l’appuntamento con la telenovela “Una Vita”, con Rete 4 che lancia in onda due episodi, i numeri 847 e 848 della 13esima stagione. Nel primo episodio Telmo racconta a Lucía quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa. Dopo avere riflettuto, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare alla propria eredità. Mentre nella seconda puntata le domestiche si accorgono che Servante non e’ piu’ nella sua stanza e, dopo aver dato l’allarme, si mettono a cercarlo, coinvolgendo tutta Acacias.

Canale 5, “Il Libro di Henry” – Per Canale 5 prima tv assoluta, con la messa in onda del film drammatico del 2017, diretto da Colin Trevorrow. Nella pellicola Henry è un piccolo genio che sostiene in ogni aspetto la sua famiglia composta dalla mamma single e dal fratellino fragile e indifeso di nome Peter. Un giorno Henry scopre che la sua vicina di casa, Christina, è vittima degli abusi del patrigno. Così decide di ideare un omicidio perfetto per eliminare l’orrido uomo.

Italia 1, “Le Iene Show” – Uno dei ritorni più grandi del canale Mediaset riservato ad un pubblico di ragazzi, è quello de “Le Iene Show”. Condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, ma soprattutto dalle pungenti battute della Gialappa’s Band, il programma ci porterà alla scoperta di vari casi segnalati dal pubblico della trasmissione. Ma non solo casi di ronaca nera, ci sarà spazio anche a clip divertenti e scherzi alle celebrità italiane.

La7, “Di Martedì” – Anche per La7, solito appuntamento in prima serata con il talk show condotto da Giovanni Floris, che oramai è giunto alla quarta stagione. La trasmissione affronta i temi caldi dell’attualità, della politica e dell’economia attraverso inchieste, servizi e l’intervento degli ospiti in studio. Spazio anche alla satira e agli interventi del pubblico da casa che possono partecipare, attraverso i canali social Facebook e Twitter del programma.

Tv8, “L’amore oltre la guerra” – Su Tv8, viene messo in onda il film di guerra del 2016. La pellicola tratta la storia d’amore e di guerra e durante la seconda guerra mondiale. Nel film il capitano tedesco Stefan Brandt viene mandato come guardia del corpo personale del Kaiser Wilhelm II, che al momento è stato esiliato ad Utrecht nei paesi bassi. A turbare il giovane capitano, sarà la bella cameriera Mieke de Jong. Stefan perde la testa per Mieke, ma successivamente scoprirà che è ebrea, ma la ragazza nasconde anche un altro segreto.

NOVE, “Maldamore” – Sul NOVE invece, andrà in onda in prima serata, la commedia italiana del 2014. Il film tratta la storia di Paolo che fa il musicista ed è sposato con Sandra. I due insieme avranno difficoltà nel concepire un figlio. La sorella di Paolo, Veronica, è in cerca di lavoro e ha una bambina con il marito Marco. Una sera Paolo confessa a Marco di aver tradito Sandra durante una trasferta di lavoro e Marco, a sua volta, rivela a Paolo di avere una relazione con una ragazza molto più giovane di lui. Ma, una banale distrazione, permette a Sandra e Veronica di ascoltare la conversazione dei mariti e ciò stravolgerà la vita delle due coppie.

L.P.

