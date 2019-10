Il “bambino sorridente” chiede amore: ha bisogno di essere adottato

E’ chiamato “bambino sorridente” a causa della sua strana malformazione. E’ attualmente in cerca di adozione

Un bambino “sorridente” nato senza occhi è alla ricerca di una casa amorevole dopo essere stato abbandonato dalla sua giovane madre. Il piccolo Alexander K – noto come Sasha – è altrimenti sano ma non vedrà mai a causa di una rara condizione che solo altri due bambini al mondo hanno.

Sua madre è stata cresciuta in un orfanotrofio e prima della sua nascita ha deciso di lasciarlo perché non si sentiva sicura di poter fornire l’aiuto di cui avrebbe avuto bisogno. Un’infermiera che ora si prende cura del bambino di sei mesi ha detto: “Non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride proprio come un bambino sano. Ama giocare e adora nuotare. È davvero un bambino molto allegro”.

L’incantevole Sasha è descritto come “unico” perché la maggior parte dei bambini nati con questa condizione ha anche molti altri disturbi. Il ragazzo russo ha due cisti benigne sulla fronte, che presto saranno rimosse. Si ritiene che soffra in forma estrema dalla rara sindrome da anoftalmia SOX2 che colpisce uno su un quarto di milione. I medici russi affermano che Sasha è uno dei soli tre bambini registrati al mondo senza bulbi oculari.

La parola agli specialisti sul “bambino sorridente”

La dottoressa Tomsk Tatiana Rudnikovich ha dichiarato: “Sasha sta facendo tutti i controlli e gli esami regolari come qualsiasi altro bambino della sua età. Sta andando bene”. Tuttavia, i medici affermano che attualmente non c’è “nessuna possibilità” che Sasha vedrà mai.

La sua lista di adozione dice che il ragazzo è “un bambino pacifico e sorridente”. Sorride non appena sente voci familiari. Sua madre ha firmato i suoi documenti di rifiuto all’ospedale di maternità. Non ci sono informazioni sul padre di Alexander e c’è un ‘trattino’ nel suo certificato di nascita in cui avrebbe dovuto essere un nome del padre. Alexander è in adozione o affidamento. Inizialmente il bambino è in adozione con i genitori russi, ma se nessuno si fa avanti, potrebbe andare dai genitori stranieri.

Attualmente ci sono restrizioni alle adozioni negli Stati Uniti. L’infermiere del ragazzo di recente lo ha portato a 2.500 miglia a San Pietroburgo, dove i chirurghi hanno impiantato minuscole sfere oculari per assicurarsi che il suo viso non si deformasse mentre cresce.