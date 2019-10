Gabriele Toso, chi è il nuovo campione de “L’Eredità”

L’Eredità ha un nuovo campione: scopriamo chi è Gabriele Toso

Stasera a partire dalle 18:50 si riparte con L’Eredità. Sono cambiati giochi, regole e professoresse. A partire dal Triello, sarà introdotta la casella dell’imprevisto, i finalisti avranno la possibilità di tornare a giocare il giorno dopo, non solo il campione. Il campione che vincerà 7 o più volte può acquistare una vita, ovvero la possibilità di perdere, ma non definitivamente: nel caso perdesse nel Triello, potrà tornare il giorno dopo come sfidante.

La novità più grande sta nella completa rivoluzione di professoresse: via Eleonora Arosio, Vera Santagata, Laura Dazzi e Chiara Esposito (impegnata attualmente in Temptation Island VIP). Entrano al loro posto Ginevra Pisani, Daisy Mancini, Sara Arfaoui e Federica Calemme. Dal punto di vista del conduttore, nessuna novità: riconfermato Flavio Insinna che farà i doveri di casa accogliendo tutti gli sfidanti di quest’anno.

Gabriele Toso, chi è il nuovo campione

Dopo una lunghissima permanenza del campione Guido Gagliardi, ricercatore presso l’Università di Genova, e campione della passata edizione, è arrivato Gabriele Toso. Vive a Casale Monferrato ed ha 19 anni ed è uno studente di Scienze Politiche, Sociali e Internazionali presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ha dimostrato la sua bravura già nelle scorse puntate. Ieri però, il giovane Gabriele, non solo è arrivato alla fase finale della ghigliottina con 35.000 di euro, ma è anche riuscito ad indovinare la parola che accomunava tutte le altre. E’ partito da 140.000 euro, dimezzando due volte e con le parole neve, Diego, cavalcare, reale e uomo è riuscito ad individuare la parola in comune: tigre, vincendo 35.000 euro.

A Casale Monferrato, paesino in provincia di Alessandria, in Piemonte, tutti fanno il tifo per Gabriele. Appassionato di basket, molto colto per la sua giovane età, è il nuovo campione de “L’Eredità”.