I soldi di George Soros per le Ong (e non solo) presenti in Italia. Per la prima volta escono anche le cifre ufficiali.

George Soros, soldi alle Ong ma non soltanto. Sono ben 8,5 milioni di dollari quelli usciti dalla Open Society Foundations e destinati ad organizzazioni italiane nel biennio 2017/2018. Anzi, per essere precisi 8.527.948 dollari come fa sapere l’AdnKronos che per la prima volta ha avuto accesso ai conti.

Sono tutte sovvenzioni a fondo perduto che l’organizzazione presieduta dal miliardario americane (ma di origini ungheresi) devolve ad associazioni e istituzioni. In tutto nell’ultimo biennio una settantina di progetti quasi equamente distribuiti tra i due anni: 32 nel 2017, per un totale di 4.140.318 dollari. E 38 nel 2018, per altri 4.387.630 dollari.

Il problema maggiore in Italia rimane l‘immigrazione e per questo Open Society Foundationsè in prima fila con i suoi fondi. Così ad esempi ben 1 milione di dollari è andato nel 2017 alla Purpose Europe Limited. Un’organizzazione che in realtòà non opera direttamente in Italia. ma intanto nel luglio del 2018 ha tra l’altro il rapporto ‘Attitudes towards National Identity, Immigration and Refugees in Italy’.

George Soros e i suoi finanziamenti, chi ne ha beneficiato in Italia?

Non è questa però l’unica concessione di George Soros. I Radicali Italiani nel 2017 hanno ottenuto 298.550 dollari. Sono serviti “per promuovere un’ampia riforma delle leggi italiane sull’immigrazione attraverso iniziative che puntino a fornire aiuto agli immigrati e avanzare il loro benessere sociale”. E ancora, 385.715 dollari nel 2018 sono stati assegnati all’Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione).

Inoltre tra le sigle più consociite anche lo Iai, l’Istituto Affari Internazionali che nel 2018 ha ricevuto 230.192 dollari. Poi 25mila dollari concessi nel 2017 all’Università di Urbino – Carlo Bo per coprire un progetto sulla “mappatura dell’informazione politica sui media italiani in vista delle elezioni politiche del 2018”.

Ma Soros da sempre è vicino anche alla Comunità Rom. Lo ha dimostrato anche in Italia finanziando l’Associazione 21 luglio. Tra il 2017 e il 2018 ha ricevuto due sovvenzioni per un totale di 170.144 dollari. Infine quasi 60mila dollari al Comune di Ventimiglia su una cifra complessiva di 83.500 anche per la ‘revitalizzazione del parco pubblico di Ventimiglia’.