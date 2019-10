Mr.Robot, da stasera la quarta stagione dell’amatissima serie TV

Mr.Robot da stasera la quarta stagione della cyber-serie su Premium Action

Dopo un’acclamatissima terza stagione, Mr.Robot rinnova il suo appuntamento con gli sfegatatissimi fan ed è in arrivo una quarta stagione. La terza stagione, di 10 episodi, è uscita due anni fa, nel 2017 ed in Italia il 7 febbraio 2018 su Premium Stories. La terza stagione, come le prime due, ha ricevuto una grande percentuale di pareri positivi, proprio grazie a questo gli autori hanno deciso di comporne una quarta. Avrà inizio questa sera su Premium Action alle 21:15 e si comporrà di 13 puntate. In America è già uscita la prima puntata lo scorso 6 ottobre e la seconda soltanto due giorni fa. La curiosità, di questa nuova stagione, è che il titolo di ogni puntata prenderà il nome dai codici di errore tipici dei client HTTP.

Mr.Robot è l’ultima stagione?

Il claim della serie è “Goobye, fried” il che fa pensare ad un punto d’arrivo. Possibile che sia l’ultima stagione ed in fan sono in visibilio. Il cast della quarta stagione di Mr. Robot continua a contare sulla partecipazione di Rami Malek (Elliot Alderson), Carly Chaikin (Darlene Alderson), Portia Doubleday (Angela Moss), Martin Wallstrom (Tyrell Wellick), Christian Slater (Mr. Robot), Michael Cristofer (Philip Price), Stephanie Corneliussen (Joanna Wellick), Grace Gummer (Dom DiPierro), BD Wong (Whiterose), Bobby Cannavale (Irving).

Già iniziata negli Stati Uniti – registrando un notevole calo d’ascolti – quest’ultima stagione riprende la narrazione dalla settimana di Natale del 2015, quando Elliot e Mr. Robot decidono di colpire l’élite dell’élite. Secondo piccoli spoilers, nella prima puntata ci sarebbe un cameo del regista Sam Esmail e la moglie Emmy Rossum, molto apprezzato dalla platea. Qualcun’altro parla di “terze personalità” in riferimento a Rami Malek, premio oscar di quest’anno. Non ci resta che seguire la serie questa sera e scoprirne di più sull’ultima stagione di Mr.Robot