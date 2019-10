Classe 1987, più volte partecipante delle coppie di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro: chi è il ballerino della televisione italiana.

Raimondo Todaro, classe 1987, nato a Catania e cresciuto fino a 16 anni nel veronese, sul lago di Garda, è uno dei ballerini più amati della televisione. Infatti, nel 2005 viene scelto come maestro per la seconda edizione di Ballando con le stelle su Rai 1, in coppia con Miss Italia 2004, Cristina Chiabotto. Si apre per lui un sodalizio lungo molti anni. Una delle edizioni migliori, l’ottava in cui giunge terzo, in coppia con Ria Antoniou. Nella terza edizione vince insieme alla campionessa di salto in lungo Fiona May.

Partner artistica e vita privata, carriera e curiosità di Raimondo Todaro

Ha iniziato a ballare a 5 anni, insieme al fratello Salvatore. Nel giro di pochissimi anni ha saputo farsi apprezzare anche a livello nazionale. Nemmeno ventenne, nel 2006 si è classificato secondo ai Campionati italiani di danze latino-americane con la sua partner Francesca Tocca. Con lei il sodalizio artistico si trasforma in una lunga storia d’amore e nel 2013 la coppia dà alla luce la primogenita Jasmine. Todaro e la compagna si sposano poi l’anno successivo.

Diventa personaggio televisivo e partecipa anche a fiction, come le miniserie Operazione Pilota e L’isola dei segreti – Korè. Poi lo troviamo nel cast di Provaci ancora prof! e in alcune puntate del Commissario Montalbano, Squadra antimafia e Che Dio ci aiuti. Protagonista anche di musical a teatro, il suo legame più forte resta appunto quello di Ballando con le Stelle.