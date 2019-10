Simona Tagli, chi è la showgirl degli anni ’80

Simona Tagli una delle showgirl più amate degli anni ’80 – ’90, scopriamo chi è

Simona Tagli nata a Milano il 22 febbraio 1964 è una showgirl e soubrette italiana. Ha studiato danza classica a La Scala di Milano e successivamente è diventata una rinomata modella. Ha iniziato la sua carriera televisiva facendo la comparsa nel programma “Popcorn”. Nello stesso anno compare in un video musicale di Edoardo Bennato e partecipa alle gag di Drive In. Dal 1987 partecipa come valletta a diversi programmi della syndication Odeon TV, tra cui la riedizione del quiz M’ama non m’ama e la striscia giornaliera dell’oroscopo di Branko.

Dopo un paio d’anni ha iniziato a fare la velina a Domenica In, mostrando al piccolo schermo le sue movenze sensuali e facendo impazzire il pubblico maschile. In estate incide un singolo dal titolo “Uhmmm bellissimo” e dopo pochi anni esce il suo primo ed unico album “Ti amo”. Ha partecipato a tantissimi altri programmi televisivi italiani quali “Piacere Raiuno”, “Il grande gioco dell’oca”, fino alla sua ultima apparizione nel 2006 nel programma “L’isola dei famosi”, condotto all’ora da Simona Ventura.

LEGGI ANCHE: Simone Barbato, vergine a 40 anni: chi è il mimo d’Italia

Simona Tagli afferma: “Si può vivere ed amare senza sesso”

Ultimamente Simona Tagli è intervenuta in diretta con Federica Panicucci a Mattino Cinque. Quello che ha rivelato non è proprio ciò che ci si aspettava da una showgirl del genere. “Io ho sublimato il concetto di amore, l’ho condensato in una sfera mia – ha raccontato la showgirl alla conduttrice – . Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli…”.

Simona è convinta della decisione presa, ed afferma: “Si parla di amore e di sesso in un equilibrio. Io ho fatto questo voto e lo scioglierò nel momento in cui potrò trovare una persona che mi intrighi”.