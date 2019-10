Alexandra Macesanu non è morta? La tesi dello zio

Alexandra Macesanu potrebbe essere ancora viva, lo zio racconta la sua tesi a Chi l’Ha Visto?

Alexandra Macesanu è la quindicenne rapita e violentata violentata da Gheorghe Dinca, meccanico 65enne di Caràcal. Ad occuparsi della vicenda sarà Chi l’ha Visto? in onda stasera su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli. La ragazza, scomparsa lo scorso 24 luglio, sarebbe stata sequestrato dopo aver chiesto un autostop proprio a Dinca. Alexandra ha fatto di tutto per salvarsi, riuscendo a chiamare per 3 volte il numero d’emergenza e chiedere aiuto. “Mi hanno sequestrata e violentata, fate presto”, queste le suppliche in una delle telefonate fatte. La polizia è, però, arrivata solo 19 ore dopo trovando i resti di ossa bruciate che non possono essere ricondotti ad Alexandra. Rinvenuti anche due denti, sui quali è stato fatto l’esame del DNA, che paiono corrispondere invece alla ragazza.

Intanto, dopo essere stato interrogato per due giorni, Dinca ha confessato di commesso un omicidio e poi bruciato il corpo. A quanto pare, però, si riferiva ad una 18enne di nome Luiza Melencu di cui sono invece stati trovati i resti in un bosco.

Alexandra Macesanu, la tesi dello zio

In queste settimane, in Romania, sono state fatte diverse manifestazioni per chiedere le dimissioni del governo. Sono anche stati fatti ‘fuori’ diversi politici tra cui il capo della polizia, il ministro dell’interno e il capo delle telecomunicazioni. Lo zio di Alexandra Macesanu, Alexandru Cumpanasu, vuole vederci chiaro e per questo ha contattato la redazione di Chi l’ha Visto? e stasera sarà ospite in trasmissione. La sua tesi è che lei, come altre ragazze, sia stata avviata al mondo della prostituzione. In più, secondo lo stesso, si potrebbe trovare in Italia, tra Bari e Vicenza, dove Dinca ha dei familiari. Lo zio, candidato alla presidenza del Paese, è riuscito a far aprire anche un’inchiesta a livello nazionale di cui si occupa la DIICOT centrale di Bucarest (antimafia e antiterrorismo rumena).

