Anticipazioni TV: “Rocco Schiavone” sfida “Amici Celebrities” su Canale 5

Prima serata variegata per il palinsesto italiano. Rai 2 propone la fiction “Rocco Schiavone”, mentre Canale 5 manderà in onda “Amici Celebrities”

Rai 1, “Speciale TG1” – Il primo canale della Rai, riempie la prima serata con lo speciale TG1. Una versione approfondita del TG della serata, ci porterà a scoprire i principali temi di attualità, cronaca e spettacolo della settimana, a cura della redazione giornalistica del Tg 1.

Rai 2, “Rocco Schiavone” – Torna il consueto appuntamento della prima serata di martedì di Rai 2, con la fiction basata sul personaggio letterario di Rocco Schiavone. L’episodio mandato in onda questa sera si intitolerà “Apres le boule passe”, e narra il ritrovamento di un cadavere da parte del vicino di casa di Rocco. Il corpo apparterrà a Romano Favre e si scoprirà che l’uomo è stato ucciso a coltellate. Così Rocco si reca sul luogo del delitto per indagare, ma non verrà ritrovato il cellullare della vittima. La Gambino consegna a Rocco un misterioso scontrino sul quale Favre aveva scritto delle lettere: A B C. Ma per Rocco l’indizio più sibillino è la fiche del casinò di Sanremo che il cadavere stringe nel pugno.

Rai 3, “Chi l’ha Visto?” – Torna la trasmissione della Rai condotta da Federica Sciarelli. Realizzato in diretta, il programma punta a ricercare le persone scomparse, in particolare quelle più a rischio, come minorenni , persone anziane o malate. Il tutto seguendo un lavoro di pubblica utilità.

Torna su Canale 5 il talent delle stelle “Amici Celebrities”

Rete 4, “Fuori dal Coro” – Torna la trasmissione di approfondimento condotta da Mario Giordano. Il programma viviseziona tutti gli argomenti dell’attutalità economica e politica, dando così spazio alle opinioni più controverse del momento. Il tutto arricchito da clip realizzate dalla regia e dagli ospiti in studio. Sarà possibile partecipare a programma, anche grazie ai canali social della trasmissione.

Canale 5, “Amici Celebrities” – Canale 5, invece, conferma di martedì l’appuntamento con Amici Celebrities. La scuola di Maria De Filippi, ha aperto le porte a dodici celebrità, che si cimenteranno in una delle loro due passioni tra il ballo e il canto. Le squadre sono suddivise sempre in due gruppi, i blu ed i bianchi. I concorrenti della squadra Blu sono: Emanuele Filiberto, Joe Bastianich, Laura Torrisi, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e Chiara Giordano. I concorrenti della squadra Bianca sono: Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Cristina Donadio, Martin Castrogiovanni.

Italia 1, “Safe house – Nessuno è al sicuro” – Su Italia 1, andrò invece in onda il film d’azione del 2012, diretto da Daniel Espinosa. La pellicola tratta la storia di Tobin Frost, ex agente della CIA, latitante da ormai 10 anni. Tobin è in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all’organizzazione, deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l’inizio dell’interrogatorio, ci sarà l’irruzione di un gruppo di mercenari nella zona protetta. I mercenari cercheranno di uccidere la pericolosa spia, che però riuscirà a fuggire insieme al suo custode.

La prima serata delle principali reti minori

La7, “Atlantide – Storie di Uomini e di mare” – Torna il programma di approfondimento culturale di La7. Il programma, in onda dal 2002, trasmetterà l’ultima puntata della stagione, con la seconda parte del D-Day, intitolato il giorno più lungo. Si concluderà quindi il racconto sullo Sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, che diede inizio alla liberazione dell’Europa dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Tv8, “2012” – Su Tv8 andrà in onda in prima serata, l’apocalittico film diretto da Roland Emmerich, uscito nel 2009. La fatidica data, 21 dicembre del 2012, è arrivata e secondo il calendario Maya, il mondo dovrebbe finire proprio in questo giorno. Ci troviamo in India, in un centro di ricerca, quando all’improvviso viene rilevata una variazione dell’emissione dei neutrini solari e il conseguente surriscaldamento del nucleo terrestre. A studiare la scoperta ci penserà il giovane scienziato, Adrian Helmsley, che stima il pericolo dei primi effetti sulla crosta solo nel lungo periodo: in accordo con i consiglieri del governo americano viene così deciso di preparare un piano di evacuazione segreto. Ma dopo soli tre anni il mantello terrestre comincia a fondersi.

NOVE, “L’Assedio” – Sul NOVE parte il nuovo programma di Daria Bignardi, intitolato l’Assedio. Durante il programma, la presentatrice lombarda si confronterà con i vari ospiti in studio, che saranno personaggi famosi del mondo dello spettacolo, personaggi emergenti, celebrità e persone comuni. Lo scopo del programma è raccontare l’attualità, seconda il punto di vista di persone appartenenti a uno di queste quattro categorie.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !