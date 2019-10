By

“Fortuna”, arriva il nuovo album di Emma Marrone. Ad annunciarlo è la stessa cantante via Instagram: “Il mio nuovo album fuori ovunque dal 25 ottobre”. Il modo migliore per ripartire dopo l’ennesima grande battaglia vinta e per festeggiare i 10 anni di carriera.

Emma, ecco l’album ‘Fortuna’

“Io sono bella”, è stato invece battezzato così il primo singolo in anteprima che già sta riscuotendo un enorme successo. La canzone è stata scritta da Vasco Rossi, un inedito che lui avrebbe voluto cantare se fosse stata donna e così l’ha voluta regalare ad Emma. E’ un testo che esalta le donne e le descrive: autonome, grintose e senza voglia di arrendersi. Tempo un mese, e la canzone ha già scalato la classifica airplay ed è arrivata in prima posizione.

Il nuovo album verrà presentato in pubblico il 25 maggio 2020, nel giorno del suo compleanno, all’Arena di Verona. Posti numerati e prevendite attive da oggi alle 16.00 sul sito di TicketOne e dalle 11 di mercoledì 23 ottobre nei classici punti vendita. Oltre a questo appuntamento, al momento non è in programma un vero e proprio tour. L’album arriva a quasi due anni di distanza da “Essere qui”, con Emma anche co-autrice.

