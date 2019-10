“Forza Capitano”, i fan di Salvini contro gli hater sui social

“Forza Capitano”, perché è diventato di tendenza su Twitter: i fan di Salvini contro gli hater sui social dopo il malore.

Il lieve malore di Matteo Salvini ha sollevato un vespaio di commenti, alcuni molto pesanti nei confronti dell’ex ministro. Tra coloro che lo hanno attaccato c’è il solito Chef Rubio, ma tante persone sui social non hanno perso occasione per prendere di mira il leader della Lega. Non mancano i post ironici, come quello di Fotografie Segnanti, mentre sul fronte opposto, troviamo i fan politici dell’ex ministro che fanno quadrato al grido di ‘Forza Capitano’.

Perché ‘Forza Capitano’ è diventato di tendenza su Twitter

La chiave di ricerca ‘Forza Capitano’ è attualmente in cima su Twitter e i messaggi di incoraggiamento per Matteo Salvini sono di ogni tipo. Ne abbiamo selezionato alcuni: “Piccola colica, Salvini ora sta bene ed è in viaggio per l’Umbria. Facciamo sentire il nostro affetto a Matteo”, scrive Elena. Poi un altro utente: “Twitta e fai twittare Forza Capitano. Facciamo sentire a Matteo l’affetto della rete!”. Bastano questi messaggi perché gli affezionati del leader della Lega non si tirino indietro.